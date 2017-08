Gundlach, Dalio a další varují před růstem rizika a nadhodnocenými aktivy rozvojových trhů

Mnozí uznávaní investoři jako Jeff Gundlach, Ray Dalio a další varují před narůstajícím rizikem investic do aktiv rozvíjejících se trhů, jež jsou v noha ohledech nadhodnocené a s růstem geopolitického napětí ve světě také stále rizikovější.Podle investičních veteránů a uznávaných expertů riziko směrem k rozvíjejícím se trhům se stále zvyšuje, ale mnozí investoři na to nereflektují a táhnou tamní aktiva do příliš vysokých úrovní. Platí to především pro dluhopisy , které doposud pouze 3x v historii nesly nižší výnosy (cena roste) oproti americkým rizikovým dluhopisům.Podle expertů by investoři měli začít redukovat své pozice na rozvíjejících se trzích.Za výrazně rizikový faktor investiční matadoři považují především růst populismu v celosvětovém měřítku, protože ohrožuje demokracii a napomáhá zintenzivňování již existujících konfliktů a eskalaci napětí hrozícím vypuknutí vážnějšího válečného konfliktu.