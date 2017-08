BoA: Investoři vytáhli z US akcií 30 mld. USD za 10 týdnů

Podle odhadů americké banky Bank of America Merrill Lynch investoři z US akciových fondů v posledních 10 týdnech vytáhli prostředky v objemu cca 30 mld. USD . 10týdenní souvislá řada odlivů je nejdelší od roku 2004.Uvolněné prostředky míří údajně především do evropských fondů fondů rozvíjejících se ekonomik, kam přiteklo za posledních 10 týdnů 36 mld. USD Odliv prostředků z USA pokračuje i přes růst hlavního indexu S&P 500 v posledním kvartále o 1% a dosažení nových historických maxim na začátku srpna. Euro se proti dolaru dostalo dnes na 2,5leté maximum.V posledním týdnu odliv prostředků vedl sektor spotřebního zboží s odlivem 1,5 mld. USD , což byl 3. nejhorší výsledek v historii. 600 mil. USD se vytratilo z technologií, což bylo nejvíce za posledních 49 týdnů.1,6 mld. USD odplulo z růstových fondů , 1,1 mld. USD z hodnotových fondů Fondy menších firem zaznamenaly příliv 700 mil. USD Do US treasuries v uplynulých 10 týdnech přibylo 900 mld. USD . Rizikové dluhopisy za stejnou dobu zaznamenaly odliv 2,2 biliónu USD I přes výrazné pohyby analytici BoA neočekávají, že jde o předzvěst výraznější změny ve prospěch defenzivních strategií.