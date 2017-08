Euro vytěžilo více než procento z toho, co nebylo řečeno

Eurodolar vystoupal až nad 1,1950, odkud dnes ráno jen mírně klesá. Pohyb vzhůru lze spojit se setkáním centrálních bankéřů v Jackson Hole. Na první pohled to vypadá, že zaznělo něco zásadního, ve skutečnosti ale toto setkání prakticky nic nového nepřineslo. Janet Yellenová se držela tématu finanční regulace a o měnové politice hovořila pouze okrajově. Mario Draghi nenaznačil, že by se ECB chystala k nějakému měnověpolitickému kroku.



Jenže trh nyní euru evidentně fandí a převládl tak pohled z druhé strany - na to, co nezaznělo. Šéfka Fedu nenaznačila nic o chystaném utahování politiky a prezident ECB se nijak neohradil proti silné měně. Znamená to, že Fed bude opatrnější a ECB začne tlumit QE i přes silné euro? Samozřejmě to tak vůbec nemusí být, prostě témata byla tentokrát jiná a vedení bank se k měnové politice může vyjádřit kdykoli poté. Euro každopádně z této (ne)události vytěžilo přes procento zisku.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1067 0.0165 26.1173 26.0645 CZK/USD 21.8801 -0.0411 21.8740 21.8280 HUF/EUR 304.1500 -0.2396 304.1100 303.8450 PLN/EUR 4.2628 0.3510 4.2627 4.2499

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9235 -0.1105 7.9303 7.9046 JPY/EUR 130.2775 -0.0522 130.3390 130.0700 JPY/USD 109.1930 -0.1641 109.1900 109.0200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9246 -0.0951 0.9263 0.9244 CHF/EUR 1.1372 -0.2955 1.1403 1.1368 NOK/EUR 9.2535 0.0707 9.2691 9.2437 SEK/EUR 9.5164 0.1869 9.5187 9.4987 USD/EUR 1.1931 -0.0042 1.1940 1.1918

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2582 -0.4034 1.2610 1.2572 CAD/USD 1.2464 -0.1042 1.2488 1.2464

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Dnes je kalendář prázdný, ale v příštích dnech se rozjede série zajímavých dat od revize amerického HDP , přes inflaci eurozóny až po ISM a trh práce v USA. Britská libra částečně zachytila nástup eura a proti dolaru posilovala. Obchoduje se na 1,2900. Také japonský jen si vůči americké měně připsal zisky, ale od pátku dál nepostupuje a nachází se na 109,15. Česká koruna zůstává bez nových impulsů kolem 26,10 za euro . Celková nálada na finančních trzích v pondělí ráno vypadá lehce negativně. Akcie registrují omezené ztráty, proti nimž vidíme růst drahé kovy. Dluhopisové výnosy se mění minimálně.