Rozbřesk: Jackson Hole + nejistota před zářijovou ECB = silné euro

Eurodolar sledoval ke konci týdne s napětím slovní přestřelky v Jackson Hole. Výroční setkání centrálních bankéřů je pro eurodolar vždy velkou událostí - dochází na něm k oznámení zásadních změn v měnové politice, nových iniciativ a směrů (například QE). Zpráva, že se letošního setkání zúčastní jak šéfka Fedu Janet Yellenová, tak president ECB Mario Draghi jenom zvýšila očekávání. Od roku 2014 totiž dvě největší centrální banky na světě míří každá opačným směrem - americký Fed postupně opatrně utahuje měnovou politiku, zatímco ECB srazila sazby do záporu a od roku 2015 provádí až do dnes politiku QE. Setkání v Jackson Hole mohlo být příležitostí oznámit “nalodění zpět na společnou loď”.



Nic “skutečně velkého” nakonec letos v Jackson Hole však oznámeno nebylo. Ze setkání ovšem i tak nakonec více vytěžilo euro. Šéf ECB Draghi sice neřekl nic nového o načasování konce měnové expanze. Nemohl se ale ve světle posledních silných čísel vyhnout optimistickému tónu. Na zářijovém zasedání příští týden tak ECB bude muset opět revidovat vzhůru svou prognózu hospodářského růstu a pravděpodobně se nevyhne debatám nad ukončením QE. Finální verdikt sice asi nepadne dříve než v říjnu, nejistota před zářijovým zasedáním i tak v tuto chvíli euru úplně stačí k dalším ziskům - měnový pár vyskočil nad 1,19 EUR/USD (nejvýše od začátku roku 2015). Janet Yellenová na druhé straně trhy trochu zklamala - jako by vůbec nechtěla mluvit o dalším růstu úrokových sazeb a soustředila se spíše na regulaci finančního sektoru. Dolar tak neměl moc šancí načerpat z jejích slov mnoho podpory. Uvidíme, zda mu v tomto týdnu dokáže pomoci série důležitých amerických čísel, které by v pátek měly zakončit payrolls…





