Ranní zpráva z akciového trhu: Škody způsobené hurikánem Harvey zřejmě přibrzdí růst akciových trhů

Hlavní události

Wood Textiles Holding, která drží v Pegasu 28% podíl, chce akcie textilky držet dlouhodobě.

Valná hromada Kofoly schválila zpětný odkup akcií a navýšení zadlužení.

Evropské akcie zahájí týden poklesem.

Z pohledu makroekonomických dat bude zajímavá až druhá polovina týdne. Americké úřady zveřejní zpřesněné údaje o HDP, čísla z trhu práce o počtu nových pracovních míst či míru nezaměstnanosti. Kromě toho budou publikovány i některé předstihové ukazatele jako ISM nebo spotřebitelská důvěra. Na evropském kontinentě toho bude o poznání méně. Za zmínku stojí předběžný odhad inflace za EMU nebo některé indikátory sentimentu. Během dneška ale nic zásadního oznámeno nebude.

Končící výsledková sezóna dnes žádný zajímavý titul nenabízí. Během týdne však své výsledky reportuje několik větších známějších firem, například RTL Group, Carrefour, Eiffage, Metro nebo Vivendi.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 v pátek zakončil růstem o 0,2 % a za celý uplynulý týden si připsal 0,7 %. V pátek se dařilo především telekomunikačním společnostem, které přidaly 0,8 %. Rostoucí ceny ropy pak pomohly k mírným ziskům energetického sektoru (+0,5 %). Naopak duo propadlíků utvořily informační technologie a farmaceutické společnosti, které přišly o 0,1 %. Projev Janet Yellen v Jackson Hole vyzněl pro akciové trhy mírně příznivě, když její postoj k měnové politice Fedu nebyl natolik jestřábí, jak někteří investoři očekávali.

Asijským trhům se na počátku nového týdne dařilo. Nejúspěšnějšími se staly čínské akcie, které podpořily výsledky státem vlastněné investiční skupiny China Securities Finance, jež navíc navýšila akciové podíly v některých společnostech, což pomohlo nákupnímu sentimentu. Šenčenský index vzrostl o vysokých 1,4 %. Šanghajská burza zaostávala s 0,9 %, i přesto však zanechala ostatní trhy daleko za sebou. Jejich zisky se totiž pohybovaly do půl procenta a jejich umírněný růst mohl být do velké míry ovlivněn spekulacemi o výši škod způsobených hurikánem Harvey ve Spojených státech.

Pegas Nonwovens

Jan Sýkora, spolumajitel společnosti Wood & Co., k dobrovolnému odkupu akcií Pegasu nabídnutému firmou R2G Rohan Czech uvedl, že investici vnímá jako dlouhodobou a o prodeji neuvažuje. Textilka je dle něj prosperující firmou, která má před sebou stále zajímavý růstový potenciál. Přestože R2G Rohan Czech chce Pegas Nonwovens ovládnout ze 100 %, její investiční ředitel Jakub Dyba řekl, že společnost je ochotna zůstat i minoritním akcionářem nebo spoluvlastnit firmu třeba s jedním dalším velkým podílníkem. Zároveň dodal, že k navýšení nabídnuté ceny nevidí důvod.

Dobrovolná nabídka platí do 25. září. Dle nás není zapotřebí s prodejem spěchat, akcionářský boj může vyústit v další růst ceny akcií.

Kofola ČeskoSlovensko

Valná hromada Kofoly odsouhlasila odkup vlastních akcií prostřednictvím své dceřiné společnosti Radenska, a to až do výše 5 % základního kapitálu. Menší část takto získaných akcií Kofola použije v rámci motivačního opčního programu pro manažery, o osudu ostatních akcií zatím nebylo rozhodnuto. Management tento krok vnímá jako první ze série opatření, jež mají v budoucnu vést k navýšení objemu volně obchodovaných akcií. V současnosti je s 68 % většinovým vlastníkem firma Aetos, ovládaná rodinou Samarasových, druhým největším podílníkem je CED Group (25 %), která by měla podle původních informací během příštího roku svůj podíl prodat.

Kromě zpětného odkupu valná hromada schválila i možnost si v následujících sedmi letech půjčit až 4,26 mld. CZK. Peníze chce využít na levnější refinancování již provedených transakcí a splácení budoucího dluhu. Finanční ředitel Daniel Buryš uvedl, že sice dojde k mírnému navýšení úvěrového zatížení firmy, v poměru k EBITDA chce ale Kofola dluh udržovat na zhruba stejné úrovni jako doposud.