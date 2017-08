Eurodolar je nejvýše od začátku roku 2015

Pozornost trhů byla v pátek upřena do amerického Jackson Hole, kde se jako již tradičně slétli klíčoví centrální bankéři světa. Přestože “skutečně něco velkého” nakonec letos v Jackson Hole však oznámeno nebylo, ze setkání nakonec vytěžilo euro. Šéf ECB Draghi sice neřekl nic nového o načasování konce měnové expanze, přesto se ale ve světle posledních silných čísel nemohl vyhnout optimistickému tónu, aniž by zmínil strach ze sílící měny, což euru stačilo k viditelným ziskům. Každopádně všeobecně holubičí tón, který v Jackson Hole zazněl, bude minimálně krátkodobě svědčit všem měnám z emerging markets (včetně PLN, TRY, RUB).



Tento týden bude ve znamení konce prázdninové atmosféry, neboť se na trhy bude řítit řada důležitých čísel včetně dat z amerického trhu práce, ISM a inflace v eurozóně.