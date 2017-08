Cyklus strategie sestavování portfolia: Vzít, použít, ušpinit, vyprat - a použít znovu

Emoce a davové chování dominují investování, jakkoli se tomu snažíme bránit. Mně se to přece netýká, chtělo by se vám říct. Kéž by! Na stejné podmínky dnes a znovu reagujeme stejně. Týká se to ale i profesionálů, kteří by měli "mít rozum". Nebo jen vydělávají na důvěřivcích, kteří hltají zprávy finančních televizí a populárních serverů?

uforie na vrcholu trendu, panika na dně a nejistota cestou nahoru i dolů. Že se poznáváte? Tak sledujte ty, kteří jdou proti proudu (třeba Warrena Buffetta), a neklesejte na mysli - stejným emocím propadají i ti, kdo by se měli o peníze umět postarat z titulu své činnosti - portfoliomanažeři a další správci peněz (i když tak úplně uklidňující to není, když chcete "konzervativně" investovat přes podílové fondy a svěřit jim své úspory, že?).

Profíci umějí skvěle jednu věc - pro každé tržní prostředí a situaci vytáhnout z paměti tu správnou strategii s tím správným popisem a zdůvodněním. Připomeňme si poslední roky v několika bodech:





Během dna krize se z každého stal trader.

Následovalo "buy the dips, sell the rips" (nakupujte při poklesech, prodávejte na vrcholech).

Pak vše bylo o kvalitních dividendových titulech.

Pak šlo o to vybrat "ty správné akcie" (stock pickers market).

Nyní ze všech stran slyšíme "kup a drž" - akcie jsou drahé, ale zbavit se jich by byl přece nesmysl.

"Trhy čeká dlouhodobý býčí trend."

Následuje strategie držení LONG pozic v defenzivních titulech.

A nakonec "kup a drž" opět umírá, smysl mají jen SHORT strategie.

A tak dále, a tak dále, a tak dále.