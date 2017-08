Víkendář: Volil jsem Trumpa. A teď toho těžce lituju

Když Donald Trump ohlásil, že bude kandidovat na post amerického prezidenta, podobně jako většina ostatních jsem se domníval, že jde jen o krátkodobý pokus zvýšit si popularitu. Pak jsem se ale zúčastnil jednoho z jeho volebních shromáždění a byl jsem jím hluboce osloven. Už v září 2015 jsem o něm psal jako o nejvážnějším prezidentském kandidátovi.



Trumpovi kritici mi vytýkali, že se mu snažím porozumět víc, než si rozumí on sám. Jenže já jsem vnímal úpadek Spojených států, jejich slabou ekonomiku a rozpadající se společnost. A domníval jsem se, že Trumpův přístup by mohl být počátkem obnovy. Dnes je evidentní, že můj optimismus byl nepodložený. Trumpa jsem během voleb podporoval, ale nyní už to dál nejde. A apeluji na každého, kdo smýšlel stejně jako já, aby se teď zachoval podobně. Trump namísto pozvednutí Spojených států zrazuje základy jejich společnosti.





Trump byl hrubý a urážlivý během celé své kampaně, ale nepropadal dávno zavedeným ideologiím a věnoval se tématům, kterým se konvenční kandidáti radši vyhýbali. Nepodlézal velkým korporacím, ale otevřeně poukazoval na to, že informační ekonomika nedokázala dostatečně zvednout produktivitu a mzdy . Byl ochoten vzdát se stranického konsenzu týkajícího se mezinárodního obchodu, hovořil o devastujícím dopadu deindustrializace na mnohé komunity. Bez obalu kritizoval neúspěchy v zahraniční politice a utopickou rétoriku šíření demokracie. Na republikána velmi odvážně hovořil o příjmové nerovnosti a nepředstíral, že všechny problémy se vyřeší snížením daní a omezením vládních výdajů.Na Trumpově kampani se mi toho líbilo víc, i když jeho návrhy byly mnohdy definovány nejasně. Dnes tomu tak totiž je u většiny kandidátů. Dokonce jsem přivítal i to, že jeho strana mu neposkytuje výraznou podporu, protože jsem se domníval, že ho to donutí k hledání nadstranického konsenzu. Bylo zřejmé, že nesplní všechny své sliby, ale já i řada dalších jsme doufali, že změny budou znatelné a k lepšímu.Byl jsem jedním z mála lidí pracujících v médiích, kteří měli k Trumpovi pozitivní postoj. Často jsem tak byl tázán na jeho překvapivé volební vítězství a poté na jeho politické kroky. Po celé měsíce jsem se snažil se ho zastávat a mé odpovědi se nesly v duchu „ne, nemyslím si, že je rasista“. Souhlasil jsem, že někdy říká hloupé věci, ale dodával jsem, že nejde o důkaz jeho nekompetence. Jenže nyní už je jasné, že současný americký prezident není schopen měnit kurz a zachránit to, co jeho vláda doposud pokazila. A jeho chování navíc od spolupráce s ním nadále odrazuje všechny, kteří by byli ke spolupráci ochotni.Od samého počátku Trump čelil nařčení, že je rasista. Já a mně podobní jsme přesvědčili sami sebe, že jeho nepatřičné poznámky byly jen úletem proneseným v žáru volební kampaně. Je jasné, že jsme si to jen nalhávali. Trump se chlubil, že i kdyby na ulici někoho zastřelil, volební hlasy by kvůli tomu neztratil. Nyní došlo k tomu, že na ulici v Charlottesville byl z rasových důvodů skutečně zastřelen člověk a Trump nebyl v první chvíli schopen tento čin odsoudit. Jeho reakce byla trapná a hloupá. Neprošel tím nejjednodušším testem dobrého prezidenta, protože nedokázal národ sjednotit a namísto toho svými poznámkami ještě více posílil rozdělení země.Pokud by Trump hovořil o celkovém politickém klimatu, mohl by popravdě říci, že je za něj zodpovědných „mnoho stran“. Když ale takto popsal události v Charlottesville, šlo o vrcholnou nezodpovědnost. K tomu dodejme, že jeho vláda doposud nedosáhla ničeho významného a nezdá se, že by toho byla schopna. Mimo jiné nepochopitelným způsobem odsunula stranou investice do infrastruktury a daňovou reformu. Na poli zahraniční politiky doposud žádná katastrofa nepřišla, ale chaotické působení celé vlády určitě žádný klid nepřináší.Trump je v podstatě prezidentem bez podpory nějaké politické strany. Od počátku čelí mediálním tlakům, negativnímu postoji řady institucí a dokonce také části republikánů. Jenomže jeho vláda udělala tolik vážných chyb, že se nemůže vymlouvat na nepřízeň ostatních. Ani zdaleka se jí nepodařilo dosáhnout přelomových kroků, které prezident sliboval. Naopak se zdá, že Trump má nadání na jedinou věc a tou je neustálé vytváření mediálního víru, jehož je vždy centrem. Jeho kritici měli pravdu./Zdroj: The New York Times)