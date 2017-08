DOWER-D: Půlroční bilancování aneb opustíme pražskou burzu definitivně?

Prázdniny i léto s nimi pomalu končí a je čas bilancovat. Predikovali jsme zajímavé léto. A bylo. Ve světě i doma. Světové rozjímání si nechejme na později, až dozní názory na další postup z Jackson Hole. Zajímavá ale byla i domácí akciová scéna. Zdá se, že tuzemští investoři přijdou o tři tituly. Fortunu, Kofolu CS a Pegas Nonwovens. To není dobrá zpráva. Ano, zatím se s nimi obchoduje, ale vyhlídky co do likvidity a jejich další budoucnosti jsou celkem chabé. Mraky se vznášejí i nad ČEZ. Opustíme definitivně pražskou burzu?



S odvoláním na postup/ne-postup jednání o brexitu se jeví stále racionálnější přesunout naši pozornost na německý akciový trh. Zdá se totiž, že se evropské finanční centrum přesune z Londýna do Frankfurtu. Věc má ovšem háček. Bude-li se česká politická reprezentace umanutě držet scénáře V4, nejspíš už ale bez Slovenska, může být dříve či později zatracen i tuzemský akciový trh a kdoví jak budou tuzemští investoři přijímáni na německém, potažmo evropsko-unijním trhu?



A teď k Jakson Hole. Tam šlo v podstatě o dvě zásadní témata. (1) ECB obhajovala svůj, oproti FED, aktuálně opatrný postup v období po krizi z roku 2008 a (2) o postup předních světových centrálních bank tváří tvář Trumpově ekonomické politice "velké Ameriky". Centrální bankéři si uvědomují, že vrací USA o několik desetiletí zpět, nicméně musí s tímto faktem žít. Jak, to se dozvíme až v příštích týdnech a měsících.



Palčivým problémem globálních akciových trhů je v tomto čase skutečnost, že na akciových trzích není co koupit. Ceny akcií jsou na maximech a firmy vyplácejí vysoké dividendy. To je pěkné, ale co dál? Posilovat spotřebu na úkor investic nebo posilovat reinvestice a růst světového a individuálního bohatství na úkor spotřeby? To je odvěký svár investice/reinvestice versus spotřeba. Obojí je potřeba, ale ve vyvážené podobě. I o tom byl letošní Jackson Hole.



Globální trhy zatím tápou a hledají cestu, jak situaci uchopit a jak se novému celosvětovému pořádku přizpůsobit. Budeme v příštích týdnech. bohužel, tápat s nimi.

DOWER-D