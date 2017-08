Wall Street Closing Bell & výhled na 28. 8. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Páteční obchodování bylo navzdory událostem vedeno opět za velmi slabých objemů a index S&P 500 končil se čtyřmi desetinami procenta v zisku.Hlavní páteční událostí bylo vstoupení centrálních bankéřů na setkání v Jackson Hole. Nejviditelněji na tyto události reagoval dolar , který jak po vystoupení Yellen, tak i po večerním vystoupením Draghiho výrazně ztrácel a pár EUR USD se dnes posunul na nová letošní maxima, k hodnotě 1,1920, tedy maxima od ledna 2015.Yellen se nezmínila o měnové politice ani o případném omezování bilanční sumy, ale zaměřila se na změny v regulaci finančního systému a hájila regulační pravidla přijatá po krizovém období, která by se podle jejího vyjádření měla měnit jen mírně. Draghi si vzal na mušku protekcionismus jako riziko pro globální ekonomiku a vyzdvihl naopak význam mezinárodní kooperace. jeho komentáře se také dotkky globálního oživení. Ani on se nezmínil o lokálních plánech ECB, tedy o případných úpravách odkupu dluhopisů , přičemž se očekávalo, že právě toto vystoupení by mohl využít k náznakům dalšího vývoje v tomto ohledu. Ropa dnes rostla přibližně o procento k ceně 47,9 USD za barel. Počet aktivních ropných věží dnes opět klesal a to o čtyři. Hurikán Harvey postupující v Mexickém zálivu dále sílí a byl označen stupněm 3. Patrně se bude jednat o nejsilnější hurikán od roku 2008, kdy tamní pobřeží zasáhl hurikán Ike.Výrazná volatilita dnes byla patrná i na zlatě, avšak ještě před vystoupením Yellen, když během krátké doby bylo zobchodování přes 2 mil. uncí zlata , což krátce cenu rozkolísalo.V úvodu příštího týdne nás zajímavější data nečekají a pozornost se bude patrně obracet k následkům hurikánu, avšak druhá polovina týdne bude z pohledu makrodat silná. Zveřejněny budou předběžné výsledky HDP , míra nezaměstnanosti , přírůstek pracovních míst mimo zemědělství a další.