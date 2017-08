Souhrn 25.8. - čekalo se na Jackson Hole, Yellenová podpořila trhy k růstu, dolar oslabil, ropa slabší, BCPP lehce v plusu, Pegas hodně likvidní

12.h - trhy čekají na Jackson Hole a náznaky...

Pražská při růstu likvidity na úroveň 3/4 dlouhodobého průměru zakončila 34. týden lehkým růstem v souladu s obecným vývojem evropských trhů.Ty dnes čekaly na výstupy z amerického Jackson Hole. Lehce optimistická nálada se ještě umocnila, když se dočkaly. První vystoupila šéfka amerického Fedu, která obhajovala postup centrálních bank po krizi, ale nijak zvláště nenaznačila, jaký bude další vývoj měnové politiky hlavní centrální banky světa. Trh přijal pozitivně její komentáře v tom smyslu, že by se neměla nijak zvlášť uvolňovat zavedená striktnější bankovní pravidla. Ta totiž učinila celý finanční systém mnohem odolnějším. Nicméně některé dílčí regulace by bylo možné zmírnit. Yellenová také uvedla, že bylo učiněno důležitého pokroku směrem k naplnění dlouhodobých cílů centrální banky ohledně zaměstnanosti a cenové stability.Později navečer bude na řadě také šéf ECB Draghi.Pozitivně dnes působily také komentáře z USA ohledně zahájení tlaku prezidenta Trumpa na plnění slibů ohledně daňové reformy.US trhy v úvodu svého obchodování pozitivně reagují na projev šéfky Fedu. Příznivě působí také související oslabení dolaru respektive posílení eura Eurodolar po většinu dne vyčkával na výstupy z USA. Když se objevily ty první, začalo euro posilovat. Koruna euru relativně v klidu těsně pod 26,1. Ropa hlavně v USA neudržela dopolední lehce pozitivní ladění a začala opětovně oslabovat. Trh sleduje bedlivě vývoj hurikánu Harvey, který by mohl být, podle předpovědí, mimořádně silným a potenciálně velmi nebezpečným. Předpokládá se, že tato bouře by mohla ovlivnit aktivitu těžařů a rafinerií v zasažených oblastech, což by mohlo mít svůj vliv na vývoj tržních cen. Investoři se ale zjevně nechtějí ukvapovat a vyčkávají až na reálný vývoj. BCPP dnes především ve druhé polovině dne lehce posilovala. Hlavní zásluhu na tom nesly akcie O2 , původně rostoucí ČEZ nakonec jen stagnoval. Nedařilo se dvojici KB a Moneta, silnější korekcí si prošly akcie PMČR. Při relativně vysokém objemu obchodů oslabily také akcie Pegasu reagující na postoj vedení k dobrovolné nabídce převzetí ze stran R2G Rohan. Vedení doporučuje akcionářům nabídku přijmout. Podle komentářů je dostatečná a poměrně velkorysá. Pokud by Rohan firmu ovládla jsou všeobecně očekávány velké změny v dividendové politice, protože je pravděpodobné, že nový vlastních by výplatu dividend zcela zastavil ve prospěch dalšího růstu společnosti.