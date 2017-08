Zásoby mědi na LME klesly nejvíce za 12 let

Zásoby mědi na London Metal Exchange zaznamenaly největší týdenní pokles za posledních 12 let. To je živnou půdou pro další růst cen mědi, jež se zvyšuje již třetím rokem v řadě.Zásoby na LME poklesly o 1,7% na 240 825 metrických tun. Za celý uplynulý týden pak zásoby poklesly o 11%, což je nejvíce od října 2005 a doplňuje to 7. týden poklesů v řadě.Ceny se zvýšily na 6 747 USD za tunu, což je nejvýše od listopadu 2014.Zásoby mědi klesly tento víkend také v Šanghaji a to o 8,2% a to i přes růst dovozů v červenci o 12,8%, který byl třetím v řadě.