Proč si už nevsadíte Sportku? ...

Autor: Bc. Martin Surovec

…a raději odložíte na nákup ETF? V případě, kdy máte jako individuální investor omezené finanční prostředky, je potřeba zvážit, zda je opravdu žádoucí a výhodné nakupovat jednotlivé akcie.

Jistě, v každém sdělovacím prostředku, který je zaměřený (nejen) na akciové trhy, vidíte denně zprávy ze světa akcií ať už domácího nebo zahraničního trhu. Snad každý člověk již někdy alespoň zapřemýšlel na krátký moment, jaké by to bylo investovat své peníze do jedné akciové společnosti, na které by vydělal obrovské jmění. Tohle se již mnoha lidem podařilo a ještě podaří, ale mnohem větší část populace takové štěstí nemá a logicky ani mít nemůže. Pokud zainvestujete relativně velké množství financí do jediné akcie, není to ve skutečnosti ani v pravém smyslu investice, nýbrž spekulace.

Můžeme to přirovnat k zakoupení například tiketu ve Sportce nebo sázce na oblíbený fotbalový či hokejový tým přes internetové sázení, jehož šance na vítězství jsou nízké a tím kurz na výhru týmu obrovský. Tohle přesně velké množství lidí skutečně dělá. Lidé si tím ve skutečnosti kupují naději na velké bohatství, mohou chvíli snít a říkat si: „Co kdyby to vyšlo? To by byla nádhera!“ Avšak když lidé s železnou pravidelností cestou do práce kupují Sportku nebo si večer pravidelně přes internet sází, musí být dle statistické pravděpodobnosti v mínusu. A také jsou. Podobně je to s lidmi, co vsadí ať už menší nebo i větší množství svých prostředků na jednu akcii. Často se dokonce jedná o akcie společnosti, ve které sami pracují, neboť se domnívají, že společnost lépe znají. Což může být pravda, avšak znát společnost z pohledu zaměstnance určitě nestačí.

Definici ETF si jistě každý dokáže najít sám, avšak krátce: ETF fondy lze přirovnat k podílovým fondům, avšak ETF fondy vydaly své akcie a dále se obchodují již na sekundárním trhu jako akcie. Zakoupením jediného ETF můžete investovat do desítek nebo stovek akcií, nikoliv pouze do jedné.

Shlédli jste se v některém z výše uvedených vzorců chování? Pokud ano, určitě vás bude zajímat, odpověď na otázku, která byla položena již v nadpise. V případě, že se přikloníte k variantě ETF na rozdíl od výše popsaných možností, které jsou jistě mezi lidmi rozšířenější, tak pravděpodobně pohádkově nezbohatnete během několika dnů. Avšak ve středním až dlouhém období to budete vy, kdo se bude smát naposled. Důvodem je diverzifikace, tzn. nevsázíte jen na jeden titul, na jedinou šanci zbohatnout získat peníze, na jednu Sportku, na jeden zápas, nýbrž například na desítky nebo i stovky akciových titulů. A jak je známo, akcie v dlouhém období dokáží přinést (a skutečně přinášejí) atraktivní výnos. Dle publikace investiční autority Jeremy Siegela je to po odečtení inflace roční reálný průměrný výnos 7 % každý rok.

Proti největšímu konkurentovi, otevřeným podílovým fondům, je u ETF možnost obchodovat kdykoliv v průběhu dne. Taktéž se může investor kdykoliv online podívat, jaká aktiva přesně v dané chvíli drží. Což je v případě podílových fondů problém, akciové tituly držené daným podílovým fondem se sice pravidelně musí zveřejňovat, ale rozhodně se v každém okamžiku nedovíte, jaká aktiva právě držíte. Dalším, a dovolím si tvrdit, že nejvýznamnějším pozitivem je, že poplatky za nákup, prodej a obhospodařování ETF jsou nižší (a to často i řádově) než v případě otevřených podílových fondů. V případě pasivních ETF jsou výše uvedené poplatky často jen v řádech desetin procent, čímž se prakticky vůbec nedělíte o svůj výnos s žádnou další osobou.