Hurikán Harvey má zaděláno být monstrózní bouří s těmi nejhoršími atributy

Hurikán Harvey, který míří směrem k americkému pobřeží v posledních dnech výrazně zesílil a podle odborníků má potenciál stát se skutečně monstrózní bouří, jež se bude pyšnit jen těmi nejhoršími atributy svých četných předchůdců.Podle meteorologů se zdá, že Harvey může kombinovat mnoho špatných vlastností jimiž disponovaly některé předchozí významné bouře. Hovoří se o kombinaci zničující síly hurikánu Ike z roku 2008, síly větru na stupnici 4 jako v případě Brettu z roku 1999 a dlouhé dny silného deště, jimiž se vyznačovala tropická bouře Allison v roce 2001.Množství srážek se v některých oblastech putování Harveyho odhadují do příští středy až na 35 palců = téměř 90 cm, silný vítr by mohl zvednout mořské vlny až do výše 12 stop = téměř 4 metrů.Americké National Hurricane Center proto vydalo varování, že Harvey bude životu nebezpečným.Živnou půdou pro růst bouře je velmi teplá voda v celé oblasti Mexického zálivu. Obvykle musí mít voda teplotu alespoň 79 stupňů Fahrenheita = cca 26 stupňů Celsia, aby dokázala vytvořit a živit tropickou bouři.Aktuální teploty vody jsou ale 87 Fahrenheitů respektive 2 stupně Celsia nad obvyklým letošním průměrem.Důležité je rovněž celkové prohřátí respektive mohutnost teplého vodního sloupce, jež nyní dosahuje cca 100 metrů.Dalším faktorem je výškový vítr. Pokud je vítr ve 40 000 stopách (cca 13 km) příliš silný, dokáže tropickou bouři doslova vysát a připravit ji o její sílu. Aktuálně je ale výškový vítr údajně pouze slabý a nový hurikán proto může nerušeně sílit a mohutnět.Dalším faktorem je samotná trasa bouře, která se zatím zdá také příznivou pro další zesílení.Meteorologové se zatím domnívají, že Harvey bude u pobřeží postupovat relativně pomalu, což naznačuje, že jeho silnou stránkou bude především množství srážek, které přinese.