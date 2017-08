12.h - trhy čekají na Jackson Hole a náznaky dalšího vývoje měnové politiky centrálních bank, ropa mírně roste kvůli Harvey, BCPP blízko nuly

Evropské akciové trhy dopoledne vyčkávají na výstupy z amerického Jackson Hole, kde by se měla šířeji probírat především další podoba měnové politiky hlavních centrálních bank. Rozvolněná měnová politika je po mnoha letech neúspěšných snah nastartovat silnější růst inflace podrobována poměrně silné kritice a americké symposium by mohla naznačit, jak situaci vnímají finanční špičky světa a na co by se ti ostatní mohli respektive měli do budoucna připravit.Eurodolar přes určité výkyvy v blízkosti včerejšího závěru. Koruna mírně pod 26,1 za euro Ropa dopoledne lehce koriguje včerejší oslabení. Určitou pozornost poutá zesílení tropické bouře Harvey, jež míří k americkému pobřeží. Předpokládá se, že tato bouře by mohla ovlivnit aktivitu těžařů a rafinerií v zasažených oblastech, což by mohlo mít svůj vliv na vývoj tržních cen. BCPP dopoledne nejistá. Proti zájmu o Erste ČEZ se staví silnější prodejní korekce u KB a Monety. Pegas po komentářích k oficiální dobrovolné nabídce převzetí ze strany minoritáře R2G Rohan klesá na úroveň cenové nabídky odkupu - blíže viz Pegas: Nabídka Rohanu je velkorysá. Když uspěje,..