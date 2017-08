Euru pomáhá Ifo, ale hlavní bude Jackson Hole. Co čekat?

Po pozitivním vývoji v Asii začaly evropské trhy trochu rozpačitě, ale náladu jim brzy vylepšil německý index Ifo. Ten potvrdil, že optimismus v podnikatelské sféře zůstává vysoko, přičemž očekávání se od července ještě zlepšila.



Akcie si tak připisují zisky, lehce rostou evropské výnosy a euro, které mělo ráno tendenci ztrácet, obrací vzhůru. Jeho kurz k dolaru se nachází na 1,1800, čímž se vrací na úroveň ze včerejšího odpoledne. Žádný velký posun se nekoná, když hráče přece jen odrazuje od akce vyčkávání na odpolední a večerní zprávy z Jackson Hole.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0958 -0.0567 26.1196 26.0911 CZK/USD 22.1172 -0.0298 22.1624 22.1148 HUF/EUR 304.2759 0.0582 304.8700 303.8700 PLN/EUR 4.2632 0.0415 4.2632 4.2567

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8604 -0.0496 7.8720 7.8410 JPY/EUR 129.3650 0.0774 129.4230 129.0530 JPY/USD 109.6455 0.2699 109.7500 109.5430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9207 -0.1833 0.9215 0.9184 CHF/EUR 1.1364 -0.2537 1.1390 1.1361 NOK/EUR 9.2363 -0.1975 9.2583 9.2303 SEK/EUR 9.5100 -0.0990 9.5366 9.5081 USD/EUR 1.1799 -0.0390 1.1804 1.1766

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2639 -0.1390 1.2682 1.2626 CAD/USD 1.2512 -0.0615 1.2524 1.2494

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Janet Yellenová vystoupí v 16 hodin našeho času. Trh je naladěn na brzké oznámení kvantitativního utahování, takže případné poznámky mířící tímto směrem by nebyly překvapením. Větší potenciál ovlivnit dění má téma příštího zvýšení úrokových sazeb, pokud se tedy k němu šéfka Fedu vyjádří. Klíčovou otázkou je, zda Fed bude chtít ještě letos sazby zvýšit i přes nepříznivý vývoj inflace Potenciálně větší vliv na trhy mohou podle nás mít slova Maria Draghiho, který promluví ve 21 hodin. ECB vstupuje do období, kdy by měla oznámit své další záměry s QE, neboť dosud komunikuje trvání tohoto programu (aspoň) do konce roku. Nejpozději na říjnovém zasedání bychom se měli dozvědět, co ECB zamýšlí dál, a před tím by mohla probíhat postupná rétorická příprava. Jenže kdykoli to Draghi opatrně zkusil, došlo ke značnému posílení eura , čímž se měnové podmínky utáhly dříve, než to plánuje banka. Vzhledem k tomu sázíme na zdrženlivou rétoriku šéfa ECB, který nebude chtít být moc konkrétní. Banka se pak bude rozhodovat, zda s důležitým oznámením kolem QE přijde v září, či až v říjnu. Euru by takový výsledek zřejmě moc nesvědčil, ale nečekali bychom od něj příliš velké oslabení. Jednak trh v posledních měsících projevil velkou schopnost vykládat si zprávy pro euro pozitivně, dále pak dolar může mít problém s domácí politikou. Do hry se dostává téma rozpočtu, rozporu mezi prezidentem a některými republikánskými kongresmany a riziko, že nebude navýšen dluhový strop. Jestli Draghi naopak překvapí a bude více hovořit o útlumu měnové podpory, eurodolar aktuálně zamknutý v prostoru kolem 1,18 se pravděpodobně odpoutá směrem k 1,20. Pomohla by zmíněná americká politika i fakt, že trhy jsou před Jackson Hole obecně klidné a s nějakým zásadním prohlášením příliš nepočítají.Ještě před slovy centrálních bankéřů vyjdou americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Měly by mít omezenou šanci pohnout s kurzy a cenami, očekávání jsou ale poměrně příznivá (sledujeme hlavně očištěná data).