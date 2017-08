Estonsko chce svou vlastní virtuální měnu Estcoin

Estonsko oznámilo, že zvažuje spuštění své vlastní virtuální měny nazvané Estcoin. Její vznik by mohli podpořit účastníci tzv. e-rezidenství, které Estonsko umožňuje cizincům, jež spočívá v možnosti zahraničním subjektům jednoduše zakládat a spravovat své firmy v zemi aniž by do ní museli fyzicky dojíždět. E-rezidenství aktuálně využívá přes 22 000 subjektů a právě on by měli možnost jako první se zapojit do ICO (Initial Coin Offering) zamýšlené nové měny.