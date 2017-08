Pegas: Nabídka Rohanu je velkorysá. Když uspěje, dividendy skončí. Hlavní budou akvizice a snaha růst

My vidíme nabízenou cenu od R2G jako poměrně vysokou. Oceňuje akcie Pegas výrazně nad historickým průměrným EV/EBITDA násobkem i nad nedávnými násobky převzetí v sektoru. Za zmínku stojí také relativně nízká současná likvidita akcií Pegas . Představenstvo Pegasu nabídkujednohlasně podpořilo, přičemž zástupce největšího akcionáře (drží 28,8% akcií ) nehlasoval. To by mohlo znamenat, že největší akcionář bude ochoten nabídku akceptovat. V případě, že R2G převezme kontrolu nad Pegasem, lze očekávat výrazné snížení či zrušení dividend a soustředění firmy na akvizice a organický růst. To by v delším období mohlo zvýšit hodnotu společnosti, ale i v tomto scénáři je dle našeho názoru nabízená cena převzetí velkorysá.Petr Bártek