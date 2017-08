Pět let ve vězení. To je budoucnost dědice Samsungu

Viceprezdident jihokorejské společnosti Samsung Electronics Co., Ltd a de facto její dědic I Če-jonga stráví příštích pět let ve vězení. Obžalován byl z úplatku v aféře kolem bývalé prezidentky Pak Kun-hje. I Če-jong, který obvinění odmítá, byl ve vazbě od února 2017.

Jihokorejská prokuratura navrhovala dvanáctiletý trest za zpronevěru a korupci. Mezi body obžaloby bylo poskytnutí 43 miliard wonů (v přepočtu přes 900 milionů Kč) jako úplatek kruhům kolem bývalé prezidentky Pak Kun-hje ve snaze získat vládní pomoc pro fúzi, která měla I Če-jongovi zajistit kontrolu nad širší částí skupiny Samsung. Ve skandálu je v odděleném procesu souzena i sesazená jihokorejská prezidentka Pak.





