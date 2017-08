Proč Dalík musel znovu za mříže? Soudce řekl, co mu zlomilo vaz

Před měsícem lobbista Marek Dalík u Vrchního soudu šokoval, když zcela změnil svou výpověď. Připustil, že na neformální schůzce ohledně prodeje Pandurů se mluvilo o penězích. Ty měl Dalík podle trestního spisu dostat za to, že zajistí, aby ČR v nákupu obrněných vozů pokračovala. Jenže právě obrat ve výpovědi mu u soudu zlomil vaz. I když Dalík celou dobu odmítal, že by se v souvislosti s nákupem Pandurů mluvilo o provizích v řádu půl miliardy korun, v červenci u soudu otočil. A právě tento obrat ho poslal na pět let za mříže. Vyplývá to z písemného rozsudku, který má k dispozici web iROZHLAS.cz. "Výpověď obžalovaného u odvolacího soudu není podpořena žádným dalším důkazem, naopak je v rozporu s důkazy provedenými, přičemž na důvěryhodnosti ji rozhodně nepřidává ani fakt, že s ní obžalovaný, zjevně účelově, pomine-li se jeho vyjádření k věci novinářům, vyrukoval až v této fázi trestního řízení," cituje iROZHLAS.cz z již druhého odvolacího rozsudku v Dalíkově kauze. Podle Dalíka nebyla celá částka určena pro něj, navíc měl peníze dostat ne jako úplatek, ale jako provizi za PR služby. Jeho výpověď se ovšem neshodovala s výpověďmi klíčových svědků. Těmi jsou manažeři společnosti Steyr, která obrněné vozy dodávala, Stefan Szücs a Victor Jackovich. Podle nich s požadavkem na obří provizi přišel právě Dalík.

Pražský městský soud Dalíka původně potrestal za pomoc nespecifikovanému členu vlády k přijetí úplatku, odvolací vrchní soud však skutek překvalifikoval. Lobbista podle soudců podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze. To, že by si na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo. I to Vrchní soud v Praze v novém rozsudku kritizoval.