Pozornost trhů směřuje do Jackson Hole (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí dnešního dne bude vystoupení Janet Yellen a Maria Draghiho na konferenci v Jackson Hole. Zatímco Yellen může prozradit další plány Fedu ohledně normalizace bilance centrální banky, Draghi nám toho o dalším osudu programu kvantitativního uvolňování v eurozóně zřejmě mnoho nesdělí. Vystoupení Yellen může být navíc méně holubičí, než trh čeká. To by byla dobrá zpráva pro kurz dolaru. Německý IFO si v srpnu zřejmě mírně pohorší, i tak se ale bude držet poblíž historicky nejvyšších hodnot.

IFO se na rekordně vysoké úrovni neudrží

Pozornost finančních trhů se dnes bude upínat na sympozium v Jackson Hole. Na něm by měla vystoupit prezidentka americké centrální banky (Fed) Janet Yellen i prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi. Janet Yellen by se měla věnovat problematice finanční stability. Pod tímto tématem se však může skrývat i otázka snižování bilance centrální banky. Podle konsenzu trhu by měl Fed zveřejnit své plány ohledně normalizace 20. září. Na dnešním zasedání však může Yellen oznámit některé detaily tohoto plánu. Navíc její vystoupení může vyznít jako méně holubičí, než trh čeká. Yellen zřejmě zmíní nedávné zpomalení růstu inflace, zároveň ho však označí jako přechodné s tím, že inflačního cíle bude ve střednědobém horizontu dosaženo. Překvapení by mohlo přinést i vystoupení Maria Draghiho, pokud by prozradil, jaké další plány má ECB s programem kvantitativního uvolňování. To se však podle našeho názoru nestane. Kvůli nízké inflaci si centrální banka s takovýmto oznámením počká nejméně do září, kdy bude mít k dispozici novou inflační prognózu.

Německý IFO index se na své historicky nejvyšší úrovni 116 bodů dosažené v červenci pravděpodobně neudrží. Nasvědčují tomu data z reálné ekonomiky. Ta s mimořádně vysokým optimismem německých průmyslníků příliš nekorespondují. Zklamal především růst HDP za Q2 17, který dosáhl pouze 0,6 %, po 0,7 % v Q1 17. Indikátory důvěry tak v nejbližších měsících čeká pravděpodobně korekce.

Německé HDP táhne domácí poptávka

Růst HDP v Německu za Q2 17 byl dnes ráno potvrzen na úrovni 0,6 % q/q a 2,1 % y/y. Táhla ho především domácí poptávka. Dařilo se soukromé spotřebě, investicím, stoupaly i vládní výdaje. Zahraniční obchod za očekáváními mírně zaostal. Německé ekonomice by se mělo dařit i ve zbytku letošního roku. Růst HDP by měl za celý rok 2017 dosáhnout úrovně 2,1 %.

Vysoká francouzská důvěra euru nepomohla

Francouzská podnikatelská důvěra včera navázala na sérii silných předstihových indikátorů přicházejících z oblasti eurozóny. Důvěra v průmyslu vyskočila na 111 bodů, nejvyšší hodnotu od konce roku 2007. Na posílení eura to ale nestačilo. Ve srovnání s předchozím dnem zůstal kurz beze změny na úrovni 1,180 USD/EUR.

Konjunkturální průzkum zvedl koruně náladu

České koruně včera dopoledne zvedl náladu srpnový konjunkturální průzkum. Podle něho je důvěra v českou ekonomiku nejvyšší od letošního ledna. Důvěra spotřebitelů dosáhla úrovně 5,5 bodu, tedy o 2,2 bodu více než v minulém měsíci. V dobrém rozmaru by spotřebitelé měli být i v následujících měsících. Pomáhá jim k tomu utažená situace na trhu práce a rostoucí mzdy. Postupně se začíná zlepšovat i nálada ve stavebnictví, které pomáhá rozbíhání infrastrukturních projektů a silná poptávka po rezidenčním bydlení. Po zveřejnění průzkumu koruna posílila o 0,1 % na úroveň 26,09 CZK/EUR. Vzápětí však korigovala zpět k 26,13 CZK/EUR. Ani zde se dlouho neohřála a vrátila se na hladinu 26,09 CZK/EUR. V celodenním srovnání tak zavírá o 0,1 % výše.

Polská míra nezaměstnanosti v červenci nový rekord nevytvořila. Stagnovala totiž na úrovni 7,1 %. Zápis z posledního zasedání polské centrální banky mnoho nového nepřinesl. Podle většiny členů Výboru pro měnové otázky zůstanou úrokové sazby v následujících měsících beze změny. I tak si ale polský zlotý během včerejšího obchodování připsal 0,4 %, když posílil na 4,268 PLN/EUR. Maďarský forint zchladila tamní centrální banka, když prohlásila, že je připravena hledat další nekonvenční nástroje měnové politiky. Vzhledem k tomu, že portfolio nástrojů, které může využít, je již velmi omezené, lze její prohlášení považovat spíše za verbální intervenci. Maďarský forint reagoval oslabením o 0,6 % na 304,5 HUF/EUR.

Dnes bude kalendář regionálních událostí prázdný.