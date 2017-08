Ranní glosa: Optimismus válcuje jednu ekonomiku za druhou

Ještě než týden naplněný měkkými daty završí, doufejme, jasná slova z Jackson Hole, přijde na řadu německé Ifo. Reprezentativní ukazatel, který ukazuje stav německé ekonomiky a především pak očekávání podnikatelů pro další měsíce. Už minule jsme mohli vidět rekordní výsledky, pokud jde o celkový index, především díky tomu, jak firmy hodnotily stávající situaci. Ale optimistické nebyly pouze při pohledu na své dosavadní výsledky, ale i ve svých očekáváních pro další měsíce, zejména pokud šlo o průmysl, stavebnictví a velkoobchod. Poněkud skepticky se do budoucna dívaly firmy působící v maloobchodě, nicméně jejich „pesimismus“ vůbec nekoresponduje s rostoucí domácí spotřebou, která táhne německou ekonomiku nahoru. Trhy očekávají, že Ifo znovu potvrdí výbornou kondici německého hospodářství i v srpnu. Nakonec už předskokan v podobě PMI zveřejněný ve středu toto očekávání jen posílil.



Nakonec dobrá nálada letos panuje i v české ekonomice a ani srpen nebyl v tomto směru výjimkou. Optimismus přitom panuje jak v podnikatelském sektoru, tak mezi spotřebiteli, kteří se čím dál méně obávají nezaměstnanosti, nicméně na druhou stranu začínají stále ve větší míře vnímat vyšší inflaci. Je to vlastně i logické, když vezmeme v úvahu, že inflační tlaky jsou viditelné především u zboží a služeb, za které domácnosti dávají největší část svých příjmů – tedy potraviny a bydlení. Ani tak však není strach z inflace natolik silný, aby změnil chování spotřebitelů, respektive je začal brzdit v doposud rekordním utrácení. Přece jen čísla z trhu práce jsou stále velmi přesvědčivá – pokud jde o rekordně nízkou nezaměstnanost na jedné straně a historicky nejvyšší počet volných pracovních míst na straně druhé. A to zatím ještě ani nevíme, jak rychle rostly mzdy ve druhém čtvrtletí letošního roku.





Ukazatele důvěry u nás i u hlavních obchodních partnerů ČR v EU naznačují, že ekonomický růst nepolevuje ani ve třetím čtvrtletí. Znamená to tedy – a statistiky volných pracovních míst to jen potvrzují – že nouze o zaměstnance ještě nedosáhla svého maxima.