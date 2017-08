Top mezinárodní měnou bude jüan. Pomohou k tomu dluhopisy Saúdské Arábie

Saúdská Arábie bude tím, kdo pomůže Číně a její měně usednout do trůnu nejpoužívanější mezinárodní měny. Podle agentury Reuters o tom svědčí vzájemné dohody o financování zadlužené Saúdské Arábie pomocí emise dluhopisů, denominovaných v čínských jüanech. Výnos z prodeje má sloužit k pokrytí dluhů Saúdské Arábie a zároveň podle Reuters pomůže Číně stát se s jüanem top mezinárodní měnou.



Saúdskoarabská vláda si začala vloni na mezinárodních dluhopisových trzích půjčovat desítky miliard dolarů za dluhopisy vydané v USD, aby pokryla velký rozpočtový schodek. Ten způsobily zemi nízké ceny ropy. Nyní se podle Reuters rozhodla Saúdská Arábie získat větší flexibilitu ve financování dluhu, a to dohodou s Čínou na emisích dluhopisů v jüanech. To je však ekonomicky spíše úspěch Číny, píše Reuters, neboť to zemi může získat trůn top mezinárodní měny. Mimochodem – Čína je také největší trh se saúdsko-arabskou ropou.





Podle Mohammeda al-Tuwaijriho, ministra hospodářství a plánování Saúdské Arábie však má emise jüanových dluhopisů své ekonomické důvody. „Čína je jedním z nejlepších světových trhů a i po emisi dluhopisů v jüanech budeme mít přístup i na další trhy, pokud jde o jedinečné příležitosti k financování," citovala agentura Reuters Tuwaijriho vyjádření k záměrům Saúdské Arábie. Podle Tuwajjriho má země zájem získat hotovost v zahraničí nejen kvůli pokrytí rozpočtového schodku Saúdské Arábie, ale i kvůli financování velkých investičních projektů, které by rozšířily hospodářství země a vytvořily nová pracovní místa.Saúdský ministr energetiky Chálid al-Falih agentuře Reuters na okraji konference mezi Čínou a Saúdskou Arábii řekl, že obě země plánují založit investiční fond ve výši 20 miliard dolarů v poměru 50:50. Fond má investovat do sektorů, jako je infrastruktura, energie, těžba a materiály. Saúdská Arábie se také snaží přilákat čínské investice do průmyslových odvětví, jako je výroba a cestovní ruch i nové obory, které se snaží rozvíjet v rámci úsilí o diverzifikaci své ekonomiky nad rámec vývozu