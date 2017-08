Euro sází na Draghiho očekávání, Trump slíbil další vojáky v Afghánistánu

• Spojené státy zvyšují počet vojáků v Afghánistánu, k další spolupráci vyzývají Indii

• Mario Draghi možná v Jackson Hole oznámí konec kvantitativního uvolňování

• Bývalý italský premiér Berlusconi mluví o paralelní měně jako o řešení vládního dluhu

Americký prezident Donald Trump ve svém projevu o vojenské přítomnosti v Afghánistánu přislíbil další vojáky a mluvil o odhodlání „zabíjet teroristy“, spíše než o budování země. Trump také kritizoval Pákistán kvůli přechovávání teroristů a požadoval změnu chování. Zmínil se také o Indii jako o vhodném partnerovi pro širší snahy o lepší rozvoj Afghánistánu.

Trump navyšuje počty vojáků v Afghánistánu, slíbil však opak

Tento projev byl zajímavý díky svým geopolitickým náznakům, avšak jinak měl jen malý dopad. Trump se jím nicméně obrací zády k jednomu ze zásadních témat své kampaně – tedy že američtí vojáci přijedou domů. Větší ochota naslouchat poradcům by mohla znamenat, že ze všech stran napadaný prezident se konečně rozhodl věnovat jiným politickým otázkám a chce odstranit překážku pro zrušení dluhového stropu – což jsou oblasti pro dolar daleko důležitější, zejména s blížícím se koncem září (americký Kongres 5. září obnovuje své schůze).

Oznámí Draghi v Jackson Hole konec kvantitativního uvolňování?

Na začátku týdne se euro opět vrátilo výš. Někdo tento pohyb připisuje tomuto víkendovému článku ve Wall Street Journal, který tvrdí, že prezident ECB Mario Draghi využije svůj páteční projev v Jackson Hole (pro FX obchodníky to bude nebezpečně pozdní hodina, až v 19,00 GMT) k tomu, aby ohlásil konec kvantitativního uvolňování.

Reakce byla neuvěřitelně zpožděná, když uvážíme, kdy byl článek zveřejněn, ale na předpokládaném tématu projevu by mohlo být něco pravdy. Zároveň bychom ale měli očekávat, že se Draghi zmíní také o inflačních cílech, které je nutné splnit, a o dalších nezbytných předpokladech pro ukončení kvantitativního uvolňování – což znamená, že se nedozvíme nic bližšího k načasování. Článek také uvádí, že Draghi už přístup ECB ke kvantitativnímu uvolňování naznačil v Jackson Hole v srpnu 2014, kdy řekl, že ECB použije „všechny dostupné nástroje“ k dosažení svých inflačních cílů.

Berlusconi mluví o vytvoření paralelní měny jako o řešení problému italského vládního dluhu

Do oběhu se také náhle vrátila zajímavá připomínka nápadu, který se objevil během krize vládního dluhu EU v období 2010-2012, když se bývalý italský premiér Berlusconi nyní zmínil o možnosti vytvoření paralelní měny, která by Itálii vrátila část její nezávislosti. Možnost vytvoření paralelní měny mi vždy přišlo jako nejlepší řešení problému vládního dluhu. Zejména pokud Draghi přislíbí ukončení kvantitativního uvolňování (což by měl, neboť úkolem ECB není držet EU pohromadě; to je úkol volených představitelů EU a evropských obyvatel).

Euro je v očekávání Draghiho projevu v Jackson Hole

Kurz EUR/USD se včera vrátil výš poté, co minulý týden přežil řadu útoků na oblast 1,1700. Většinu práce odvedlo euro, protože kurz USD byl jinde plochý. Nejnovější pokus o oživení vytvořil taktické očekávání pátečního Draghiho projevu ve smyslu „oživení nebo...“, což pravděpodobně získá nějakých 150-200 bodů. Záležet bude na tom, zda bude projev spíše holubičí nebo zda příležitost využije k podpoře dlouhodobé diskuse o ukončování kvantitativního uvolňování.

Ta druhá možnost je opravdu těžko představitelná, když se EUR/USD obchoduje na 1,1800, ale jakékoli oživení by se mohlo zaměřit na oblast 1,2000-plus (staré minimum kolem 1,2040 je důležitým bodem grafu). Obnovený prodej by naopak pravděpodobně tlačil výrazně pod minima z minulého týdne, protože zarážky jsou pravděpodobně pod touto úrovní – spíše na 1,1500 než na 1,1600.

Graf: EURUSD



Vybrané měny zemí G-10

USD – Kurz dolaru se oproti pátku změnil jen málo kromě páru EUR/USD. Další zajímavá americká data můžeme čekat až příští týden. Mezitím zůstává zlomovým okamžikem při diskusi o dluhovém stropě pro dolar konec září, to ovšem za nepravděpodobného předpokladu, že Trump nespáchá další zajímavou kontroverzi.

EUR – Euro se téměř všude vrátilo výš díky tomu, že trh s napětím očekává Draghiho páteční projev.

JPY – Japonský jen opět oslabil a zdá se, že měna k nalezení síly potřebuje skutečně žhavé riziko. Kurz USD/JPY může očekávat býčí energii, pokud se chuť riskovat dokáže opět stabilizovat.

GBP – Libra je opět velmi slabá. Nevím, kdy se nad měnou roztrhnou mraky, i když oživení kurzu EUR/GBP bylo váhavé a nejisté. Možná bude pro změnu směru potřeba prodej eura po Draghiho projevu.

CHF – Pro oživení slabého vývoje švýcarského franku potřebujeme návrat chuti riskovat a vyšší úrokové sazby. Vklady na viděnou tvrdošíjně rostou, i když méně než v minulém týdnu.

AUD – Spekulativní horečka týkající se čínských kovů představuje hlavní bod podpory australského dolaru. Saxo Bank je stále více v opozici vůči dalšímu posilování AUD nad 0,8000, ale když jsou v nabídce klíčové komodity, je těžké prodávat měnu.

CAD – Podobně jako u AUD, začínáme být proti oživení CAD z pohledu hodnoty, a to i když se technické ukazatele zatím nedostaly na potřebnou úroveň. Dnešní maloobchodní výsledky představují loňský sníh (červnová data) a očekávání zvýšení sazeb ze strany Bank of Canada vůči americkému FED je dávno přeceňované.

NZD – Čekáme na obnovení poklesu u páru NZD/USD a také až se kurz AUD/NZD rozmyslí.

SEK – Skutečné zklamání pro býky se švédskou korunou, které jsme zde zdržovali. Kurz EUR/SEK si pohrává s taktickými úrovněmi rezistence, ačkoli se zatím ještě nevrátil zpátky k růstu. Vyhlídky pro sazby volají po tlaku směrem dolů, ale trh nereaguje.

NOK – Další rizikovou událost očekáváme ve čtvrtek, kdy bude zveřejněna zpráva o HDP za druhé čtvrtletí a přehled ropných investic. Sazby nevypadají příliš nápomocně, ledaže by tyto události změnily vyhlídky pro norskou korunu.

Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank