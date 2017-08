Průzkum: Každý čtvrtý prvňáček nastoupí do školy s chytrým telefonem

Každý druhý prvňáček vyrazí v září do školy vybaven mobilním telefonem, tabletem, chytrými hodinkami nebo jiným přenosným elektronickým zařízením. Zjistil to průzkum MONETA Money Bank uskutečněný v polovině srpna mezi více než pěti sty respondenty. Rodiče svým dětem nejčastěji pořizují chytrý mobilní telefon s dotykovým displejem (56 %). Následují tablety (37 %), běžný mobilní telefon (26 %) a chytré hodinky (10 %). Nákup přenosné elektroniky pro prvňáčky rodiče nejčastěji zaplatí z vlastních úspor v hotovosti a více než dvě třetiny z nich (70 %) za něj utratí do pěti tisíc korun. Devět z deseti oslovených rodičů bude se svými potomky mluvit o hodnotě takto utracených peněz.

Hlavním důvodem, který motivuje rodiče k pořízení mobilního zařízení, je podle průzkumu MONETA Money Bank touha zůstat s dítětem v kontaktu (79 %). Rodiče ale také pořizují dětem elektronická zařízení s cílem udělat jim radost (26 %) nebo podpořit jejich vzdělávání (21 %).

Tři čtvrtiny rodičů plánují, že na mobilních přístrojích budou jejich děti využívat různé aplikace. V první pětce se v sestupném pořadí umístily aplikace pro vzdělávání, hry, pořizování či prohlížení fotografií a videí, poslech hudby a čtení knih.

„Zjistili jsme, že už nejmenší školáci vlastní pokročilé mobilní přístroje s aplikacemi. To ukazuje, že s nástupem do první třídy je řada dětí digitálně gramotná a že virtuální prostředí jim je blízké. Do budoucna lze proto očekávat, že strmě poroste počet uživatelů digitálních služeb, včetně těch bankovních,“ uvedl k výsledkům průzkumu Dalibor Šajar, který je v MONETA Money Bank odpovědný za digitální bankovnictví.

Výsledky průzkumu rovněž ukazují na velmi dobrou finanční situaci dospělých. „Rodiče mají menší zábrany pořídit svým dětem nový mobilní telefon, počítač nebo jinou elektroniku zvláště díky lepší finanční situaci, která je dána současným mzdovým přilepšením. Svou roli však sehrává také cena, za kterou toto zboží nakupují, a současný trend digitalizace, čili přesun aktivit nejrůznějšího charakteru do světa jedniček a nul,“ doplnil Petr Gapko, hlavní ekonom MONETA Money Bank.

Většina oslovených zaplatí za přenosnou elektroniku v hotovosti (67 %), případně debetní (31 %) nebo kreditní kartou (15 %). Nejčastěji rodiče kupují mobilní přístroje v internetových obchodech (58 %). Některé děti obdrží mobilní zařízení po někom z rodičů či od sourozenců, takových případů je 17 %. Do bazaru zamíří jen zlomek rodičů (6 %).