Venezuela se zbláznila do těžby bitcoinů - energie tam jsou skoro zadarmo

Virtuální nebo také kryptoměny jsou nepochybně jedním z nejvýraznějších finančních fenoménů současnosti. Výrazně mu v současnosti podléhá například Venezuela, která zaznamenává obrovskou vlnu zájmu o bitcoin . Venezuela se potýká s letitými finančními a existenčními potížemi, jež způsobují v zemi hyperinflaci. Vyhledávanou cestou obrany je snaha Venezuelanů podílet se na těžení bitcoinů . Podílem na této činnosti si mohou přilepšit měsíčně i o 500 USD , což je dost na zajištění základních potřeb zhruba čtyřčlenné rodiny. Hlavním lákadlem však jsou zanedbatelné náklady na energie, jež jsou ve Venezuele v podstatě zadarmo. Těžba bitcoinů je v současnosti velmi náročná na PC strojový čas a tím také na energie a proto se stěhuje do oblastí, které nabízejí v tomto ohledu co nejnižší náklady.Venezuela je v tomto ohledu ideální. Jediným kazem je fakt, že země virtuální měny neuznává a těžaře tak pokládá v podstatě za padělatele a snaží se je pronásledovat, což těžaře tlačí hlouběji do ilegality.