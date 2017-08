Komentář: Nálada je výborná

Konjunkturální průzkum potvrdil, že v domácí ekonomice panuje velmi dobrá nálada. Celková důvěra v srpnu stoupla o 1 bod. Zlepšila se jak nálada podnikatelů, tak i spotřebitelů, k výraznému růstu došlo i v oblasti stavebnictví a obchodu.

Podnikatelská důvěra stoupla na 16,3 bodu. Podnikatele trápí především nedostatečná poptávka, stejnou měrou si ale stěžují i na nedostatek vhodné pracovní síly. Klesající nezaměstnanost naopak vylepšuje náladu spotřebitelům. Jejich důvěra v srpnu dosáhla úrovně 5,5 bodu, což je nejvyšší hodnota od konce loňského roku. Dobrá nálada by spotřebitelům měla vydržet i v nadcházejících měsících. Nedostatek pracovníků se totiž stále více přetavuje do rostoucích mezd. Ty by měly v letošním roce stoupnout o 6,4 %, příští rok pak o 5,9 %. Postupně se začíná zlepšovat i nálada ve stavebnictví. Té by mělo pomoci vyšší čerpání peněz z fondů EU, rozběhnutí infrastrukturních projektů a silná poptávka po rezidenčním bydlení. Jedinou oblastí, kde se indikátor důvěry nezměnil, byla oblast služeb. Celkově dnešní indikátory důvěry potvrdily mimořádně dobrou kondici české ekonomiky, která by se měla udržet i ve zbytku letošního roku. Letošní růst HDP by měl podle našeho odhadu dosáhnout vysokých 4,3 %.