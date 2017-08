Rozbřesk: Německé exportní tažení pokračuje

Indexy nákupních manažerů potvrdily dobrou kondici ekonomik eurozóny. Předběžné PMI ukazuje, že se eurozóně daří i ve třetím čtvrtletí letošního roku, zejména díky průmyslu, kde se index drží dokonce nad úrovní 55 díky vysokému růstu nových zakázek. Asi si nelze nevšimnout, že za těmito silnými čísly stojí především příznivý vývoj v Německu, kde exportní zakázky v průmyslu rostou podle PMI dokonce nejrychleji za posledních sedm let. Silnému euru navzdory, protože jde především o objednávky z asijských zemí.



Zatímco průmysl dále expanduje, u služeb dochází ke zpomalování růstu v důsledku slabší poptávky, nicméně v obou případech se zdá, že i přes pozitivní vývoj zakázek není v eurozóně ochota nabírat nové zaměstnance (a především pak ve Francii) tak silná, jako byla třeba na začátku roku. A to je možná na aktuálních – jinak příznivých – číslech to nejméně příjemné, když vezmeme v úvahu vysokou nezaměstnanost ve velké části eurozóny.



PMI sice nejsou čísla, která by přímo ovlivňovala názory centrálních bankéřů, nicméně jsou ve srovnání s tvrdými daty z ekonomiky k dispozici nejdříve a navíc docela slušně vypovídají o tom, jak se vyvíjí právě ona zpožděná statistická data. Z PMI proto můžeme dovozovat, že růst eurozóny je i ve třetím čtvrtletí letošního roku silný a dokonce s sebou přináší i oživení inflačních tlaků. To sice není nijak extrémní, ale rozhodně jsou inflační očekávání firem posazená citelně výše, než tomu bylo v předchozích šesti letech.



Potvrzení konjunktury i vyšší prodejní ceny sice mohou ECB potěšit, ale asi jen těžko se dá čekat nějaká jiná reakce než (sebe)chvála za uvolněnou politiku a zdůraznění na jedné straně podílu na příznivém ekonomickém vývoji, a na straně druhé rizik všeho druhu, která tento vývoj mohou ještě zvrátit. Nakonec i na trhu se zdá, že očekávání jsou nastavena hodně nízko, takže v Jackson Hole může šéf ECB jen překvapit. Anebo spíš ne.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna včera zamířila ke slabším úrovním, nicméně daleko se od 26,10 EUR/CZK nedostala. Pohyby koruny jsou v posledních dnech v řádech haléřů s tím, jak se trhu nedostávají žádné nové zásadnější informace. Na jedné straně sice pokračuje dividendová sezóna, na straně druhé zájem zahraničních investorů o to, vsadit si na další posílení, přetrvává. Tomu napovídá i vývoj na dluhopisovém trhu, kde krátký konec křivky zůstává v záporu jak přibitý.



EURUSD + zahraniční FX

Eurodolar včera potěšily výsledky průzkumů mezi nákupními manažery v eurozóně. Předběžná srpnová data překonala odhady, což se euru líbilo a proti dolaru lehce posílilo.



Dnešní den by pro eurodolar neměl být příliš zajímavý a pozornost se tak soustředí kromě začátku konference v Jackson Hole na zítřejší zajímavá data v podobě německého indexu Ifo za srpen a v USA pak údaje o nákupech zboží dlouhodobé spotřeby za červenec.



Forint den po zasedání centrální banky posílil a dostal se na více než dvouletá maxima vůči euru. MNB ponechala relativně silný kurz forintu bez komentáře, což se mu patrně líbí. Uvidíme, zda s případným dalším posilováním bude MNB spokojena na dalším zasedání 19. srpna (před kterým nicméně bude mít k dispozici závěry z trhy bedlivě sledovaného zasedání ECB 7. září).



Ropa

Cena ropy Brent včera rostla asi o procento. Data o zásobách ropy v USA za minulý týden tentokrát dopadla víceméně v souladu s očekáváními a zásoby ropy poklesly o 3 milióny barelů, což k růstu přispělo. Kromě toho sehrály roli i obavy z možných výpadků produkce v Mexickém zálivu v důsledku nepříznivého počasí.