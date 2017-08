V české ekonomice panuje výborná nálada (24.8.2017)

Důvěra v české ekonomice je v letošním roce vysoká a výjimkou nebyl ani srpen, kdy se dostala na sedmiměsíční maximum. Optimismus přitom panuje jak v podnikatelském sektoru, tak mezi spotřebiteli.



Za růstem pozitivní nálady spotřebitelů přitom stojí především ekonomický růst snižující obavy z nezaměstnanosti. S tím, jak se zlepšuje situace na trhu práce, respektive jak klesá nezaměstnanost a zrychlují mzdy, mají lidé menší strach z budoucnosti. Jsou ochotni více utrácet i investovat do bydlení. Jediné vážnější obavy, které z průzkumu zveřejněného statistickým úřadem vyplynuly, jsou ty inflační. A vlastně je to i logické, neboť celková inflace může být sice relativně nízká, avšak růst cen u potravin a bydlení – jako nejvýznamnějších položek výdajů většiny domácností – je nepřehlédnutelný.





Pozitivní zprávou jsou i výsledky nálad mezi podnikateli, které se rovněž zlepšují, dokonce i ve stavebnictví. Tam už podnikatelé začínají konečně pociťovat příznivější vývoj zakázek a očekávají, že poptávka po stavebních pracích v dalších měsících ještě více vzroste. Je to navíc docela pravděpodobné, neboť realitní trh v ČR prožívá období v podstatě největšího boomu v novodobé historii a nabídka jen s velkým zpožděním dokáže reagovat na zájem investorů. Je však otázkou, zda se skutečně podaří trvaleji rozjet stavební výrobu vzhledem k dlouhodobým byrokratickým obstrukcím.Optimisticky se do dalších měsíců dívají i průmyslníci, což je velmi dobrou zprávou vzhledem k tomu, že průmysl je největším tuzemským odvětvím, které navíc v posledních letech primárně zajišťuje ekonomický růst . A nakonec příznivá očekávání mají podnikatelé v obchodě. A nepochybně se mají na co těšit vzhledem k silné spotřebitelské poptávce a rostoucím maržím v některých segmentech maloobchodu.Nejnovější várka měkkých dat z české ekonomiky dává tušit, že si ekonomika udržuje velmi silné růstové tempo i na začátku druhého pololetí. Trochu překvapivý může být tento vývoj v průmyslu , který zažívá několikaletý silný boom a už mnohdy začíná narážet na hranice svých možností dané výrobními kapacitami i dostupnými zaměstnanci. Nová čísla rovněž podporují úvahy o dalším zrychlení spotřeby domácností, za níž stojí velmi pozitivní očekávání domácností i jejich lepšící se finanční situace.