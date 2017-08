Ranní zpráva z finančního trhu: Francouzská důvěra se udrží vysoko

Francouzská důvěra z průmyslu dnes naváže na včerejší údaje PMI z eurozóny a také naznačí pokračování silného růstu ekonomiky. Euro by tak mělo potvrdit své včerejší zisky. Podobně pozitivní by měla zůstat i česká spotřebitelská i podnikatelská důvěra, zatímco polský trh práce vykáže rekordně nízkou míru nezaměstnanosti.

Ekonomická aktivita snižuje francouzskou nezaměstnanost

Předstihový indikátor důvěry, který vytváří francouzský institut INSEE, se v červenci vyšplhal na své šestileté maximum a nachází se tak výrazně nad svým dlouhodobým průměrem. Vzhledem k silné ekonomické aktivitě ve Francii neočekáváme, že by důvěra ve Francii měla výrazněji klesat. Srpnová čísla by měla spíše přinést drobnou korekci. Důvěra ve francouzský průmysl by i nadále měla ukazovat na růst HDP o 0,5 % q/q ve třetím čtvrtletí. Ekonomická aktivita by se měla projevit i v poklesu počtu osob hledajících práci.

Evropské PMI pomohly euru zpět nad 1,18 USD/EUR

Euro podpořené dobrým výsledkem PMI včera posílilo přibližně o 0,5 % zpět nad 1,180 USD/EUR. Odpoledne se jeho kurz dokonce vyšplhal na 1,182 USD/EUR. Dobrou zprávu včera přinesla zejména čísla o aktivitě v německém průmyslu, ale slušné údaje jsme zaznamenali také z francouzského průmyslu. Kompozitní PMI za celou eurozónu si tak oproti očekávání mírně polepšil. Jeho současná hodnota odpovídá růstu ekonomiky zemí platících eurem o 0,5 0,6 % q/q. Posilování eura v odpoledních hodinách ještě podpořilo zvýšení spotřebitelské důvěry v eurozóně. Zisky společné evropské měny nezastavil ani proslov M. Draghiho, který vystoupil v Lindau. Nemluvil totiž o měnové politice. K měnové politice se vyjádřil estonský zástupce v Radě guvernérů A. Hansson. Ten současné posilování eura spojuje s oživením ekonomického růstu a v uvažování o utlumování programu odkupu aktiv pro něj zatím nehraje důležitou roli.

Česká spotřebitelská důvěra by se měla držet vysoko

Český konjunkturální průzkum by měl potvrdit velmi dobrou náladu v domácí ekonomice. Po neuvěřitelném růstu v první polovině roku očekáváme zpomalení, ale nálada mezi podnikateli by měla zůstat dobrá. Spotřebitelé by dokonce mohli zaznamenat zlepšování důvěry v ekonomiku s tím, jak se postupně bude silný růst HDP přetavovat do zvyšování jejich životní úrovně.

Polská nezaměstnanost podle odhadu ekonomů SG v červenci klesla na své minimum za 26 let. Ačkoliv část tohoto poklesu jde na vrub sezónním faktorům, na polském trhu práce je patrné výrazné utahování podmínek. Sezónní faktory by měly zajistit, že se míra nezaměstnanosti na podzim znovu zvýší. Mezitím by se ale mohla dostat pod úroveň 7 %.

Včerejšek byl na regionálních trzích spíše nezajímavý. Česká koruna a polský zlotý měly v průběhu dne tendenci oslabovat. Kurz domácí měny se posunul přibližně o čtyři haléře a odpoledne se obchodoval přibližně za 26,13 CZK/EUR. Polský zlotý oslabil na 4,286 PLN/EUR. Proti proudu šel maďarský forint, který si polepšil o dvě desetiny procenta na 302,5 HUF/EUR.