Výsledky Pegasu lehce zklamaly, jsou za tím ceny polymerů

Pegas Nonwoven's dnes reportoval své pololetní a čtvrtletní hospodaření. Ve druhé kvartálu se mu podařilo splnit očekávání, co se týče příjmů, když meziročně rostly o 8,5 procenta na 56 miliónů eur. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy však textilce meziročně klesl o 15,6 procenta na 9,5 miliónu eur. Výsledky tak byly celkově spíše zklamáním.



„Výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí byly do značné míry ovlivněny vývojem cen polymerů. Po dlouhém období stability, které trvalo celý loňský rok, jsme od začátku letošního roku byli svědky poměrně výrazného růstu cen polymerů. To se vzhledem ke zpoždění přenosového mechanismu odrazilo i v našich výsledcích,“ komentoval výsledky v tiskové zprávě generální ředitel František Řezáč.



Loni měl Pegas výnosy 206,4 milionů eur. Rostl jí provozní zisk a letos očekává i růst komerční výroby. Textilka letos podepsala smlouvu na nákup pozemku pro továrnu v Jihoafrické republice. „Očekáváme, že s výstavbou začneme letos v posledním čtvrtletí a začátkem roku 2019 začneme dodávat komerční výrobky našim zákazníkům,“ uvedl k projektu Řezáč.



Společnost R2G Rohan Czech nabízí malým akcionářům znojemské textilky Pegas Nonwovens, že od nich nakoupí akcie, jednu za 1010 korun. Podle Hospodářských novin by chtěla firma, za níž stojí podnikatelé Oldřich Šlemr, Eduard Kučera a Pavel Baudiš, textilku ovládnout. Vlastník největšího balíku (25 procent) akcií, což je lucemburský fond Wood Textiles Holding Limited, však podle agentury Reuters o prodeji neuvažuje.





Zdroj: Pegas Nonwoven's, ČTK