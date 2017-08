Ranní glosa: Německé exportní tažení pokračuje

Indexy nákupních manažerů potvrdily dobrou kondici ekonomik eurozóny. Předběžné PMI ukazuje, že se eurozóně daří i ve třetím čtvrtletí letošního roku, zejména díky průmyslu, kde se index drží dokonce nad úrovní 55 díky vysokému růstu nových zakázek. Asi si nelze nevšimnout, že za těmito silnými čísly stojí především příznivý vývoj v Německu, kde exportní zakázky v průmyslu rostou podle PMI dokonce nejrychleji za posledních sedm let. Silnému euru navzdory, protože jde především o objednávky z asijských zemí.



Zatímco průmysl dále expanduje, u služeb dochází ke zpomalování růstu v důsledku slabší poptávky, nicméně v obou případech se zdá, že i přes pozitivní vývoj zakázek není v eurozóně ochota nabírat nové zaměstnance (a především pak ve Francii) tak silná, jako byla třeba na začátku roku. A to je možná na aktuálních – jinak příznivých – číslech to nejméně příjemné, když vezmeme v úvahu vysokou nezaměstnanost ve velké části eurozóny.





PMI sice nejsou čísla, která by přímo ovlivňovala názory centrálních bankéřů, nicméně jsou ve srovnání s tvrdými daty z ekonomiky k dispozici nejdříve a navíc docela slušně vypovídají o tom, jak se vyvíjí právě ona zpožděná statistická data. Z PMI proto můžeme dovozovat, že růst eurozóny je i ve třetím čtvrtletí letošního roku silný a dokonce s sebou přináší i oživení inflačních tlaků. To sice není nijak extrémní, ale rozhodně jsou inflační očekávání firem posazená citelně výše, než tomu bylo v předchozích šesti letech.Potvrzení konjunktury i vyšší prodejní ceny sice mohou ECB potěšit, ale asi jen těžko se dá čekat nějaká jiná reakce než (sebe)chvála za uvolněnou politiku a zdůraznění na jedné straně podílu na příznivém ekonomickém vývoji, a na straně druhé rizik všeho druhu, která tento vývoj mohou ještě zvrátit. Nakonec i na trhu se zdá, že očekávání jsou nastavena hodně nízko, takže v Jackson Hole může šéf ECB jen překvapit. Anebo spíš ne.