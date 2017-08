DOWER-D: Dvě témata pro Jackson Hole!

Akciový svět se potýká se dvěma novými fakty. (1) Trumpova "velká Amerika" bude po navrácení průmyslu do USA a zabezpečení pracovních míst extrémně drahá - a "znalostní ekonomika" se nějak vytrácí. (2) Firmy mají spoustu peněz. Markantní to je na příkladu Buffettovy společnosti Berkshire Hathaway. On sám je známý svou nechutí vyplácet dividendy a jeho investorům dosud stačil růst aktiv. Teď ale není kam investovat. Chybí cesta jak aktiva dál navyšovat. To bude hlavní problém blízké budoucnosti.



První skutečnost vrátí USA o několik desetiletí zpět. Trump totiž chce do USA zpět průmysl, který před mnoha lety USA vyvezly do zemí s levnou pracovní silou. To nutně povede k zavedení tzv. komparativních výhod (daňové prázdniny, dotace, atp.), což zase povede k nám dobře známé a neblahé zkušenosti "nula od nuly pojde". USA se tak přiřadí po bok Číny, Vietnamu, Indie, ale třeba i Česka, Polska nebo Maďarska. To povede ke společnosti, která se vyvíjí špatným směrem, dystopie se tomu říká, a v konečném důsledku povede k řízení státu jako firmy. O tom také něco víme.



Druhá skutečnost zase vede k situaci, kdy není na akciovém trhu co koupit. Ceny jsou na maximech, takže investorům typu Warrena Buffetta nezbývá nic jiného než nahradit "nekonečný růst" jmění vyplácením dividend, protože další růst trhů (aktiv) je nejistý. To už se ostatně děje. Firmy letos vyplácí nejvyšší dividendy. To všechno jsou fakta, která už brzy výrazně ovlivní globální akciové trhy a rozhodování FED, ECB a dalších velkých světových centrálních bank se v tomto světle zdají být nevýznamná. I o tom by měla být letos řeč na "už skoro bájemi opředeném" sezení světových bankéřů v Jackson Hole. Globální akciové trhy zatím tápou a hledají cestu, jak situaci uchopit a jak se novému celosvětovému pořádku přizpůsobit.



Doma máme trochu jiné starosti. V časech nejistoty a vyčkávání je nejefektivnější "překlenovací" metodou technická analýza. A protože nás v pátek čekají dvě důležité investiční události - valná hromada Kofoly CS, graf 1, a jednání o nabídce odkupu akcií Pegas Nonwovens, graf 2 - podívejme se na grafy právě těchto dvou titulů.

Graf 1, Kofola CS, OS MACD a Bollingerova pásma k 23.8.2017



Graf 2, Pegas Nonwovens, OS MACD a Bollingerova pásma k 23.8.2017





Zajímavá jsou zejména Bollingerova pásma u Pegas Nonwovens.

