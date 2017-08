Wall Street Closing Bell & výhled na 24. 8. 17

Ve středu trhy ztrácely přibližně tři desetiny a korigovaly tak včerejší solidní růst.

Indexy otevíraly ve ztrátách a v průběhu dne se jen za slabé volatility držely spíše stranou. Na trhy dnes dolehly další Trumpovy výroky, které se tentokrát týkaly výstavby zdi na hranicích s Mexikem, jejíž výstavbu se snažil urgovat slovy „i za cenu zastavení činnosti vlády“: Investoři, zdá se, již berou Trumpova ostrá prohlášení s jistou dávkou tolerance, avšak nadále se jeho přístup k administrativě promítá do obav, zda bude schopen dovést do konce daňovou reformu, což je bod, ke kterému se trhy obrací již delší dobu.

Ropa si dnes připsala zisk více než jedno procento k ceně 48,4 USD za barel poté, co vývoj stavu zásob dále klesl, i když v souladu s očekáváním. Cena ropy podpořila sektor základních materiálů a ten byl se ziskem osmi desetin procenta dnes nejziskovější. Zaostal sektor služeb, který sedm desetin procenta ztrácel díky procentnímu poklesu akcií Amazon a náladě na sektoru nepřidal ani povýsledkový pokles titulu Lowe’s.

Dolar dnes oslabil na páru s eurem k hodnotě 1,1820 po solidních evropských makrodatech a komentářích Draghiho. Zlato jen lehce posílilo k ceně 1295 USD za unci.

Zítra začíná setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, což bude mít vliv hlavně na měnové páry. Zveřejněny budou počty žádostí v nezaměstnanosti a prodeje existujících domů.

Modelové portfolio prodalo část UCO.

Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese:

http://grantcapital.cz/obchodovani/modelova-portfolia/modelovy-ucet-usa



Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Grant Capital se od roku 2007 specializuje se na investiční služby při obchodování s akciemi zejména v USA a také v Německu, Francii, ČR a na dalších více jak 80ti trzích. Grant Capital přináší modelová portfolia a službu privátního makléře, který je pro investory nejlepším nástrojem pro realizaci obchodních strategií. www.grantcapital.cz