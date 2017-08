Povinná výbava aut se má smrsknout, experti jsou ale proti

Povinná výbava v autech by mohla projít změnami. Ze seznamu toho, co řidiči musejí v autě vozit, by mohly odpadnout třeba náhradní žárovky a pojistky.

Přiklánějí se k tomu někteří poslanci. Podle nich jsou v autech stejně zbytečné, protože si je většina řidičů neumí nebo nemůže vyměnit. Zároveň chtějí sjednotit povinné vybavení v Evropě. Proti jsou ale někteří odborníci.

Náhradní žárovky a pojistky, rezervní kolo nebo sada na opravu pneumatik, výstražný trojúhelník, reflexní vesta, autolékárnička a klíč na matice kol. Povinná výbava, kterou musí každý řidič ve svém autě mít. Podle některých poslanců by ale klidně mohly třeba první tři zmíněné položky ze seznamu zmizet.

Poslanci o tom zatím pouze diskutují a k žádnému oficiálnímu závěru nedošli.

Česko a Slovensko jsou posledními zeměmi, kde jsou náhradní pojistky a žárovky povinné. Podle odborníků na dopravní bezpečnost ale na českých silnicích nejezdí pouze nejnovější auta u nichž to řidič prakticky sám nezvládne. Průměrný věk aut je u nás patnáct let.

"Není problém, abych si u ostatních vozidel vyměnil žárovku i s tím ohledem, že za snížené viditelnosti, pokud mi praskne světlo přivrácené ke směru do vozovky, tak ani nemůžu v jízdě pokračovat," oponuje politikům Martin Farář z BESIPu.

Někteří odborníci by se nezbavovali ani heveru a rezervního kola. Podle nich není takový problém, aby si řidič vyměnil poškozenou pneumatiku sám.

Podle odborníků by mohl být do povinné výbavy v Česku zařazen hasicí přístroj. Ten je povinný v Řecku, Chorvatsku, Bulharsku či Rumunsku. Dánsko ho pouze doporučuje mít.