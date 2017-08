USA chtějí nabourat ruské energetické vazby v Evropě. První LNG dodávka pro Lotyšsko

Lotyšsko v tomto týdnu jakožto první země někdejšího post-sovětského bloku v tomto týdnu obdržela první zásilku zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA. Další zásilka by měla do země dorazit v průběhu září.Pobaltská země si od zásilek z USA slibuje snížení energetické závislosti na Rusku.Podle analytiků jde o důležitý průlom, který by mohl narušit celkovou dosavadní ruskou energetickou nadvládu v klíčové evropské oblasti případně alespoň přispět k růstu konkurenčního prostředí a tím ke snížení cen pro evropské odběratele.V červenci první LNG zásilku v rámci evropských zemí přijalo Polsko.Podle odhadů americké EIA je evropský trh je cca ze 75% závislý na dodávkách plynu z Ruska. Příjmy z prodeje ropy a plynu pak pro Rusko představují asi 40% veškerých rozpočtových příjmů.