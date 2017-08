Budoucnost pohonů aut? Ne zákazům dieselů, ale rozvoj syntetického paliva

Dieselové motory jsou v posledních měsících roku 2017 dost v nemilosti. Ze všech stran se na spalovací motory chrlí kritika o emisích, čistotě motorů a zatěžování životního prostředí. Všímají si toho média snad ze všech koutů světa. Poslední hřebík do rakve naftových pohonných jednotek se tento týden rozhodlo podle komentářů zatlouct německé ministerstvo životního prostředí, které oznámilo, že chce urychlit přechod země na elektrická auta.



Politici mají jasno. Angela Merkelová považuje úsilí ukončit výrobu a instalaci dieselových motorů za správnou cestu. Řada médií připomíná, že viditelné kroky k omezení naftových motorů se v jiných státech, například Velké Británii či Francii, dočkaly na rozdíl od Německa, konkrétních časových termínů. Velká Británie prohlásila, že auta s naftovým či zážehovým motorem se nebudou prodávat od roku 2040. Norsko má v plánu zakázat je za osm let. Čína se rozhodla prosadit pravidlo o tom, že domácí výrobci aut budou muset mít na celkovém objemu prodaných vozů určitý podíl elektro aut. A to už od roku 2018. Přestože zatím nebyla zveřejněna oficiální čísla, spekuluje se, že automobilky v Číně budou muset vykázat z objemu prodaných aut osmiprocentní podíl elektro vozů. A Indie chce zastavit prodej automobilů s klasickým pohonem v roce 2030.





Najdou se ovšem hlasy, které se nebojí nahlas říct, že podobné aktivity nejsou ničím jiným, než líbivou politikou, která nemůže dojít reálného naplnění. Ba co víc, může i uškodit. Například bavorský premiér Horst Seehofer považuje záměry oznámené německým ministerstvím životního prostředí za nerealistické. Podle slovenského online deníku aktuality.sk se mu dokonce podařilo získat pro takové prohlášení podporu z vědeckých kruhů. „Diskuse o ukončení používání spalovacích motorů je naprosto absurdní," konstatoval Robert Schlögl, vedoucí Institutu Maxe Plancka pro konverzi chemické energie, který je i zástupcem Německé akademie věd (Acatech).Robert Schlögl přišel na aktuální dobu s doslova kacířskou myšlenkou, totiž zjednodušeně řečeno - zachránit nejen spalovací, ale i benzínové pohony. A co je klíč, který k tomu otevře příslušné dveře? Syntetické palivo. Podle něj je nutné k cíli dojít snížením množství znečišťujících látek ve výfukových plynech vozidel, nastavit a zpracovat motory na regenerační energii a dosáhnout změny energie snížením emisí oxidu uhličitého.Je tu ale i jiný, a reálně mnohem závažnější problém: Co se stane s jednou miliardou již používaných aut ve světě, ke kterým se každých 2,5 sekundy přidává další. A vůbec, co kamiony, autobusy, stavební stroje a letadla? Pro ně je například stále intenzivněji globálně prosazovaná vize bateriového pohonu ještě na dlouhou dobu neuskutečnitelný projekt. Nemluvě o tom, že ani bateriový pohon není z pohledu znečišťování životního prostředí zcela bez poskvrnky.