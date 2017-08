Italská ekonomika by s paralelní měnou silně akcelerovala

V Itálii v poslední době sílí a získává stále větší podporu myšlenka zřízení paralelní měny, jež by byla funkční spolu s eurem s cílem podpořit růst ekonomiky . Tuto myšlenku podporuje především bývalý premiér Silvio Berlusconi a některé další spíše menší strany, které postupně získávají stále větší podporu voličů.Podle analytiků je myšlenka paralelní měny lákavá, protože by mohla doslova "odzátkovat" nemalý potenciál růstu italské ekonomiky , který pod podmínkami jednotné evropské měny jen obtížně hledá prostor pro své projevení. Země by si uchovala některé výhody plynoucí z přístupu k jednotné měně a zároveň by paralelní měna mohla pomoci překonat dlouholetou stagnaci. Podle kalkulací italská ekonomika od zavedení eura před 20 lety v podstatě v ročním vyjádření celou dobu pouze stagnovala. Pro srovnání průměrný růst Španělska od zavedení eura činil 1,08% ročně, Francie +0,84% a Německo +1,25%. Nezaměstnanost v Itálii postoupila za stejnou dobu na 11% a je nejvyšší ze 3 největších unijních ekonomik, nezaměstnanost mládeže se posunula dokonce na 35%. Bankovní systém se dlouhodobě potácí na hraně kolapsu.Podle dalších komentářů je nicméně myšlenka paralelní měny spíše teoretickým cvičením, které sice nabízí zajímavé benefity, ale v reálu v podstatě nemůže fungovat. Podle nich o novou měnu nebude zájem vzhledem k nejistému systému jejího používání a vzhledem k očekávanému silnému oslabení při jejím zavedení. Absence centrální banky, jež by měnu obsluhovala hovoří také proti a bez ní není pravděpodobné, že by se do systému zapojily banky.Systém paralelní měny by mohl fungovat pouze s jasnou podporou státní kasy, která by za novou měnu zcela ručila. Očekává se, že nová měna by v podstatě ihned po svém zavedení silně devalvovala vůči původnímu euru , což by vytvořilo v podstatě ihned zásadní konkurenční výhodu oproti zbytku eurozóny, což by relativně rychle zajistilo obnovení růstu ekonomiky . v letech 1961 - 80 italská ekonomika rostla v průměru o 4,16% ročně, což výrazně překonávalo růst Německa či Francie.