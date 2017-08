Lidé se rekordně zadlužují, vyšší úroky budou pro řadu rodin likvidační

Velmi nízké úrokové sazby dnes více nahrávají dlužníkům než těm, kteří si spoří. Jenže zvyšování sazeb ze strany České národní banky (ČNB) může poměr sil rychle otočit a z levné půjčky se snadno stane noční můra.

Zadlužení domácností na konci prvního čtvrtletí 2017 poprvé překročilo dva biliony korun. Meziročně dluh vzrostl o 162 miliard korun a na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadá dlužná částka 190 476 Kč. Nejčastěji si půjčujeme na bydlení. Přibývá ale i těch, kteří si půjčují na různé volnočasové aktivity včetně dovolené, a každý osmý půjčku nezvládne. Problémy se splácením mají hlavně lidé od 15 do 24 let. Vyšší sazby však mohou přinést velké problémy i ostatním skupinám, jako jsou rodiny s dětmi a senioři.

Celková zapůjčená částka na bydlení dosáhla výše 1,6 bilionu korun. Jen vloni si lidé sjednali více než 114 tisíc hypotečních úvěrů za 225,8 miliardy korun, dalších 47,9 miliardy si půjčili u stavebních spořitelen. Stavební spořitelny přitom letos očekávají další až desetiprocentní nárůst zájmů o úvěry, kvůli omezování a zpřísňování hypoték ze strany ČNB.

Ceny bytů v Česku přitom prudce rostou, dokonce nejrychleji v Evropě. ČNB má proto důvodné obavy z možného přehřátí realitního trhu. To může v případě útlumu ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti nebo právě při zvyšování úroků znamenat pro mnoho domácností, a teoreticky i některé banky, skutečnou pohromu.

Průměrná výše hypotéky činí přes dva milióny korun. Pokud si ji rozložíme na dvacet let, při úrokové sazbě dvě procenta je splátka 10 118 korun měsíčně. Dlouhodobý průměr úrokových sazeb se ale blíží pěti procentům. Pokud se sazby vrátí na tuto úroveň, pak lidé budou splácet o více než tři tisíce korun více, což pro řadu z nich bude neúnosné. Někteří majitelé hypoték pak budou muset „své“ byty prodat, často pod cenou. To vytvoří zajímavou příležitost pro ty, kteří budou mít dost prostředků zlevněné nemovitosti převzít.

Pro všechny, kteří dnes mají hypotéku nebo jiný druh půjčky, je proto důležitější než kdy dříve, chytře vytvořená rezerva. Jedním z nejlepších prostředků pro zajištění hypotečního úvěru je zlato. Je to protikrizové aktivum, které významně zhodnocuje v případě nestability, vysoké inflace, a dokonce i při poklesu cen nemovitostí. Rezervu do zlata lze navíc vytvářet postupně prostřednictvím pravidelného spoření, díky kterému se cena kovu průměruje. Naspořené prostředky můžeme později použít při navýšení splátky, ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Umožní nám předčasně splatit hypoteční úvěr nebo ho dozajistit v případě poklesu ceny nemovitostí. A pokud žádný z těchto scénářů nenastane, zůstane nám rezerva pro další období a investiční příležitosti či pro odchod do důchodu. Nadto máme své úspory po celou dobu skvěle chráněné proti inflaci.