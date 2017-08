Za odlišnou kvalitu potravin v ČR může cenová politika velkých řetězců

Nedávná kauza týkající se rozdílné kvality potravin v ČR a v okolních zemích pouze poukázala na jev, který je v českém prostředí přítomný už dvacet let. Jeho hlavní příčinou je snaha obchodních řetězců stlačit ceny potravin co nejníže. Výrobci se tomu podřizují, což se ve výsledku odráží na kvalitě výrobků.

V České republice v posledních týdnech rezonuje kauza týkající se odlišné kvality potravin v ČR ve srovnání se zahraničím. Nejedná se však o nijak nový jev. Ve větší či menší míře se s ním totiž lze setkat už od poloviny 90. let, kdy na český trh vstoupily zahraniční obchodní řetězce. Aby získaly co nejvíce zákazníků, snaží se lákat na co nejnižší ceny.

Právě to je důvod, proč je nakonec výsledná kvalita některých potravin nižší než v sousedních zemích. Požadavku řetězců na co nejnižší cenu se snaží vyhovět nadnárodní výrobci a spolu se snižováním nákladů tak klesá i kvalita konečného výrobku. Někteří z výrobců se přitom snaží tento jev obhajovat specifickými chutěmi českých spotřebitelů. Ačkoliv je možné, že Češi určité chutě preferují více a některé méně, rozhodně to nesouvisí s horší kvalitou výrobku.

Chybí podpora státu českým výrobcům a distributorům

Diskutovaný jev se přitom výrazně méně vyskytuje na nezávislém trhu s potravinami, který preferuje české výrobce. Demonstrovat to lze především na uzeninách a mléčných výrobcích, které tvoří okolo 35 % veškerého prodeje potravin. Ze strany státu však neexistuje žádná podpora pro české distributory, jejichž zájmem je přitom prodávání českých výrobků. Vláda namísto toho jde na ruku zahraničním řetězcům, které nejsou loajální k ČR a jejichž zisk ve finále končí v zahraničí.

Ze strany státu tedy chybí podpora všem článkům řetězu český výrobce – český distributor – český prodejce. Ta by společně s kompletní změnou celého systému distribuce potravin eliminovala možnost, že se do Česka budou dostávat méně kvalitní potraviny. Zatím však o takových změnách nechtěl nikdo slyšet. Pokud by se tedy díky nedávné iniciativě ministerstva zemědělství otevřela diskuze na toto téma, byl by to první krok k lepšímu.