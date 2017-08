Sobotka dnes jedná s Macronem: Chceme volný trh, nebo francouzské mzdy?

Českým premiér a francouzský prezident mají na programu další společnou schůzku. Budou řešit “sociální dumping”: České dopravní firmy musejí ve Francii dodržovat tamní minimální mzdu, zatímco západoevropské korporace mohou platit svým východoevropským zaměstnancům podstatně méně. Diplomaté obou stran průběžně hledají kompromis celé léto, aby jednání vyvrcholilo na podzim. Česká vláda zkouší vyměnit regulace za vyšší mzdy, tuzemská opozice však preferuje volný trh.

Francouzský prezident Emmanuel Macron začal dělat ekonomickou politiku ještě jako ministr hospodářství. Prosadil například zákon, který dostal přezdívku “Loi Macron”: I zahraniční dopravní firmy musejí dodržovat francouzská sociální práva, včetně tamní minimální mzdy, pokud posílají svoje zaměstnance do země galského kohouta. Loi Macron nabyl účinnosti 1. července 2016 a připomíná podobný německý předpis (Mindestlohngesetz – zákon o minimální mzdě, zkráceně MiLoG), který musejí čeští autodopravci dodržovat od začátku roku 2015.

Naši europoslanci protestovali před Evropskou komisí. “Oba zákony znamenají značnou zátěž pro zahraniční dopravce, kterým ukládají množství administrativních povinností, a tím ve svém důsledku omezují jejich přístup na francouzský trh dopravních služeb, a představují tak porušení principu volného pohybu uvnitř EU,” prohlásil Jiří Pospíšil (TOP 09, EPP). Odpovědné komisařce zaslal dopis, pod kterým byli podepsaní také další zástupci lidovecké frakce: Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda a Tomáš Zdechovský.

Komise nejdříve zahájila vůči Německu a Francii takzvané řízení o nesplnění povinnosti (infringement), ale potom představila “silniční balíček”, ve kterém hledá spíše kompromis mezi starými a novými členskými státy. Emmanuel Macron letos vyhrál prezidentské volby a pokračuje konfrontačním stylem: Visegrádské čtyřce (České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku – V4) pohrozil sankcemi, pokud například nepřistoupíme na společné řešení migrační krize. V červnu proběhlo první společné jednání mezi Macronem a představiteli V4, nyní převzali štafetu úředníci a vyvrcholení čekejme na podzim.

Vláda chce vyšší mzdy, opozice volá po volném trhu

Dnes, tedy ve středu 23. srpna potká Emmanuel Macron našeho premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). V Salcburku bude hostem “slavkovského formátu”, do kterého standardně patří Česká republika, Slovensko a Rakousko. Dosluhující předseda vlády jasně říká, že jako hlavní téma vidí “sociální dumping”, jenomže v obráceném gardu: „Chci tam hovořit o sbližování životní úrovně mezi západem a východem, ke kterému mohou Rakousko a Francie přispět, pokud vyzvou svoje firmy, aby v následujících letech rychleji zvyšovaly platy v České republice,” oznámil Sobotka. Spočítal, že dosavadním tempem bychom Francii doháněli 222 let, což považuje za nepřijatelně dlouhou dobu.

Premiér má podporu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). “Pan Macron hodil na východní Evropu klacek, který se mu vrátí jako bumerang. V České republice působí více než 450 francouzských firem, které tady zaměstnávají asi 63 tisíc zaměstnanců, a neměly by sem importovat sociální dumping. Mohou dynamicky zvyšovat mzdy, ale nečiní tak,” říká odborový předák Josef Středula. Svaz průmyslu a dopravy nechce situaci nijak komentovat.

Opozice však vyzývá, abychom raději hájili volný trh. “Na podzimním jednání by Česká republika měla zbrzdit francouzské regulace, které by pro některé české firmy mohly být likvidační,” požaduje Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP 09. “Francie zkouší eliminovat českou konkurenci. Plošná minimální mzda pro celou Evropskou unii je zatím utopie,” tvrdí Jiří Dolejš, místopředseda KSČM.

Europoslanec Jan Zahradil (ODS, ECR) hodnotí slovenského premiéra Roberta Fica, který nedávno prohlásil, že preferuje eurozónu před Visegrádskou čtyřkou. “Takže cukr a bič. Pan Fico už to pochopil a políbil prsten jako první. Pan Sobotka by taky rád, tak se celou dobu snažil. Jaké cukrátko pan Macron východoevropským domorodcům Ficovi a Sobotkovi nabídne? Když to bude slibné, třeba přidá i zrcátko a korálky. Zato Polsko s Maďarskem zůstanou na pranýři. Vzpurnou V4 je třeba rozložit,” glosuje Zahradil.

Komise navrhla, aby regulace platila už po 3 dnech

Klíčovým právním předpisem je doposud směrnice 96/71/ES (o vysílání pracovníků), kterou společně vydaly Evropský parlament a Rada národních ministrů. Svému zaměstnanci musíte platit například aspoň francouzskou minimální mzdu, pokud pracuje ve Francii 8 a více dní.

Bruselští komisaři však letos navrhli novou legislativu, takzvaný silniční balíček. “Pokud řidič v cizí zemi stráví více než 3 dny v měsíci, přičemž za den se považuje pobyt delší než 6 hodin, pak se na něj budou vztahovat všechny pracovně právní i mzdové požadavky platné v dané zemi doprovázené zničující administrativní zátěží,” vykládá nová pravidla Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

