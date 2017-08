Pegas zítra představí čísla za 2Q - vliv růstu nákladových vstupů, komentáře k JAR

Výsledky hospodaření budou zatíženy meziročním růstem cen nákladových vstupů, které jsou na zákazníky přenášeny s časovým zpožděním několika měsíců. Projeví se také růst cen akcií, který zvýší náklady spojené s přeceněním manažerských opcí. Produkce by meziročně měla vzrůst o 3 % v důsledku zapojení české linky. Celkově počítáme s meziročním poklesem provozního zisku EBITDA o 14 %. Výhled na letošní rok by měl být managementem potvrzen. Pozornost přitáhnou komentáře k lince v Jižní Africe. Neočekáváme, že by výsledky měly ovlivnit cenu akcií Pegas, a to s ohledem na probíhající nabídku skupiny R2G Rohan na převzetí společnosti.





Petr Bártek