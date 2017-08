Rozbřesk: PMI nejspíše potvrdí dobrou kondici ekonomiky většiny zemí eurozóny

Eurozónu dnes čeká další nadílka měkkých dat v podobě indexů nákupních manažerů v průmyslu a ve službách, které naznačí, jak se asi dařilo ekonomikám v rámci eurozóny v srpnu. Slovo „asi“ je zcela na místě, protože půjde o první odhad, po němž bude jako již tradičně následovat na začátku září zpřesnění.

Očekávání jsou nastavena zhruba na minulých úrovních, takže poměrně vysoko, i když už ne tak jako ve druhém čtvrtletí, které přineslo velmi silný růst HDP v této části Evropy. Přesto by mělo jít o výsledek, který naznačí pokračování solidního ekonomického růstu ve většině zemí měnové unie. Dobře našlápnuto přitom nemá jen průmysl, ale v podstatě většina odvětví včetně finančních služeb. Na chvostu v posledních měsících podle PMI zůstával v eurozóně pouze realitní trh a turistický ruch, ale i v tomto případě se index nepropadl pod hranici 50, která je pomezím mezi růstem a propadem. Zajímavé bude sledovat, zda se v komentářích o PMI v průmyslu neobjeví výtky firem vůči silnému euru, které se časem pro některé může stát překážkou jejich dalšího růstu.



Dosavadní čísla z eurozóny vedla k přehodnocování výhledů směrem nahoru a PMI zřejmě tento pozitivní scénář podpoří. Už na začátku září by s novou prognózou měla přijít i samotná ECB. I od ní očekáváme, že se na vývoj ekonomiky bude dívat mnohem optimističtěji, což ovšem zatím neznamená, že na něj bude nějak reagovat. Přece jen zásoba slov o rizicích v podobě nízké jádrové inflace, slabého růstu mezd, případně silného eura, je stále k dispozici. Na druhou stranu ovšem pod „tíhou“ dobrých dat nemůže ECB odmítat jednat permanentně. Proto očekáváme, že zřejmě v říjnu už nastíní svůj záměr ukončení politiky kvantitativního uvolňování, díky němuž se mj. stala největším věřitelem zemí eurozóny. Během QE už ve svém portfoliu nashromáždila dluhopisy v hodnotě 1,7 bilionů eur a včetně předchozích programů tak již do konce července nashromáždila dluhopisy za více než 2 biliony eur. Stala se tak velmi významným hráčem na bondovém trhu a je otázkou, jak (či zda vůbec) se bez něj některé národní dluhopisové trhy dokážou obejít. A proto nakonec stabilně dobrá data z ekonomiky stále ještě nemusejí znamenat návrat ke staré dobré měnové politice.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna má za sebou další vcelku poklidný den, kdy její kurz fluktuoval kolo 26,10 EUR/CZK. Na zásadnější zprávy z domácí ekonomiky si trh bude muset počkat až do příštího týdne, kdy přijdou na řadu podrobnější data o HDP za druhé čtvrtletí. Tam se ukáže, jak silná je ve skutečnosti domácí spotřeba a zda skutečně dochází k restartu soukromých i veřejných investic. Do té doby snad může s korunou pohnout jen nějaká “dramatická” novinka z Jackson Hole. Naděje ovšem příliš velké zatím nejsou.



EURUSD + zahraniční FX

Eurodolar v úterý vrátil zisky, které nabral během pondělního odpoledne. Dolaru se díky zlepšení tržního sentimentu dařilo také na dalších párech a zisky si připsal rovněž vůči jenu či britské libře.



Eurodolar sice stále vyčkává na diskuse v Jackson Hole, avšak dnes jej alespoň na krátko mohou rozptýlit indexy podnikatelských nálad zveřejněné jak v EMU, tak v USA (bleskové odhady za srpen).



Zasedání maďarské centrální banky překvapení nepřineslo a nastavení měnové politiky se nezměnilo. MNB stále vidí prostor pro uvolněnou měnovou politiku a v případě potřeby je připravena upravit nastavení nekonvenčních měnově-politických nástrojů (limity na depozitní facilitu). Vzhledem k absenci překvapení ze strany MNB kurz forintu na zasedání zásadně nereagoval.



Ropa

Cena ropy Brent včera klesala a dostala se zpět mezi 51 a 52 USD/barel. Data o zásobách v USA dopadla zhruba v souladu s očekáváními; o něco výraznější pokles zásob ropy byl kompenzován nečekaným růstem zásob benzínu. Zajímavou zprávou bylo i to, že se v Libyi podařilo po kratší blokádě znovu zprovoznit jeden z klíčových ropovodů.



Dnes trh sleduje zejména oficiální data o zásobách ropy v USA od EIA, která budou zveřejněna tradičně v 16:30.