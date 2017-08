Ranní zpráva z finančního trhu: Indikátory důvěry ukáží na slušnou kondici ekonomiky eurozóny

Dnešní den bude patřit indikátorům PMI. Ty by měly zůstat na vysokých úrovních jak ve Spojených státech, tak v eurozóně. Dařit by se mělo především oblasti služeb. Poblíž historických maxim se udrží i spotřebitelská důvěra v eurozóně, ačkoli ve srovnání s červencem si mírně pohorší. Náladu by euru mohlo zkazit vystoupení prezidenta ECB Draghiho, kterého znepokojuje síla společné evropské měny. V regionu je kalendář událostí dnes prázdný.

Draghi by mohl euru zasadit další úder

Kompozitní PMI v eurozóně si v srpnu pravděpodobně vybere oddechový čas a bude stagnovat na úrovni 55,7 bodu. Tato úroveň by podle ekonomů SG byla konsistentní s růstem HDP o 0,5 %, q/q. Dařit by se mělo především oblasti služeb, která zřejmě vykompenzuje zhoršení v oblasti průmyslu. Spotřebitelská důvěra v eurozóně v červnu vyskočila na desetileté maximum (-1,7 bodu). V srpnu pravděpodobně mírně zkoriguje (na -2,5 bodu). I tak se ale do budoucna bude díky zlepšující se situaci na trhu práce a nízké inflaci držet na vysokých úrovních. Náladu by euru dnes mohlo zkazit vystoupení prezidenta ECB Maria Draghiho v německém Lindau. ECB se totiž příliš silné euro, které by mohlo nepříznivě ovlivnit ekonomiku eurozóny a zkomplikovat plnění inflačního cíle ECB, nelíbí. Plány ohledně dalšího osudu programu kvantitativního uvolňování se však dnes nejspíš nedozvíme.

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn srpnový PMI. Ten by si měl jak v oblasti zpracovatelského průmyslu, tak v oblasti služeb mírně polepšit. Ve srovnání s minulým měsícem by měly lépe dopadnout i prodeje nových domů. Ty by podle ekonomů SG měly stoupnout o 3,5 % m/m.

Německu dochází dobrá nálada

Euro včera pokračovalo v umazávání zisků. Za celý den si odepsalo 0,5 %, když se posunulo se na úroveň 1,176 USD/EUR. Euro reagovalo na zveřejnění důvěry v německou ekonomiku. Ta se podle ZEW indexu v září zhoršila o 7,5 bodu, když ve složce hodnotící výhled za šest měsíců poklesla na 10 bodů. Trh počítal se ztrátou pouze 2,5 bodů. Na náladě v německé ekonomice se začíná podepisovat silné euro, které by mohlo ohrozit německé exporty. Silné Euro navíc znepokojuje i Evropskou centrální banku. Nálada měřena ZEW indexem se bude zřejmě mírně zhoršovat i v následujících měsících. I tak se ale hodnocení současné situace stále nachází na historicky nejvyšších hodnotách.

Maďarská centrální banka nepřekvapila

Regionální měny si včera užívaly poklidnou prázdninovou náladu. Kurz koruny vůči euru se držel převážně v pásmu 26,08-26,12 CZK/EUR. K výraznějším pohybům chyběla zajímavější data, aktivita na trhu zůstávala nízká. V celodenním srovnání tak skončila koruna beze změny. Podobně si vedl i polský zlotý, který se obchodoval v úzkém rozmezí 4,272-4,282 PLN/EUR.

Maďarská centrální banka včera nepřekvapila. Klíčovou úrokovou sazbu nechala beze změny na úrovni 0,9 %. Nepřistoupila ani k přehodnocení limitu pro vstup komerčních bank do tříměsíční depozitní facility. To by mělo přijít na přetřes až na zářijovém zasedání. Zveřejněn byl včera i vývoj maďarské průměrné hrubé mzdy. Ta v meziročním srovnání stoupla o 14,4 %. Přispělo k tomu zvýšení minimální mzdy, růst mezd ve veřejném sektoru i utažená situace na trhu práce. Maďarský forint však v celodenním hodnocení zůstal nakonec beze změny na úrovni 303,4 HUF/EUR.