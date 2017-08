Ranní zpráva z akciového trhu: Trump s Afghánistánem vlil akciovým trhům čerstvou krev do žil

Dnešek bude patřit předběžným srpnovým indexům nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru i sektoru služeb. Ty by měly zůstat na vysokých úrovních jak v eurozóně, tak v USA. Dařit by se mělo především oblasti služeb, která by měla kompenzovat pokles nálady v průmyslovém sektoru. Poblíž historických maxim se udrží i spotřebitelská důvěra v eurozóně, ačkoli ve srovnání se svým červencovým maximem si mírně pohorší. V USA budou investoři sledovat vývoj počtu žádostí o hypotéku a údaje o prodejích nových domů.