Středeční obchodní seance 23. 8. 2017

Středa 23. 8. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,90 %), S&P500 (+0,99 %) a NASDAQ (+1,36 %).

Evropa: DAX (+1,35 %), CAC40 (+0,87 %), FTSE 100 (+0,86 %).

Čína: Hang Seng (+0,91 %), Shanghai Comp. (+0,19 %), CSI 300 (+0,40 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,26 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Nikkei PMI ve výrobě (srpen): +0,4 %, oček. +0,5 %, min. -0,8 %.

ECB: (09:00) - Mario Draghi – (Lindau Meeting on Economic Sciences, Germany)

DE: (09:30) – Markit PMI ve výrobě a službách (srpen)

EUR: (10:00) – Markit PMI ve výrobě a službách (srpen)

USA: (15:45) – Markit PMI ve výrobě a službách (srpen)

USA: (16:00) – Prodeje nových domů

-------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -3,595 M, oček. -3,4 M, min. -9,2 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -3,375 M, min. -8,945 M

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během úterní obchodní seance ukončily pokles a připsaly v průměru jedno procento. Nejlépe se vedlo technologiím, které pomohly indexu Nasdaq k růstu o 1,36 %. Po oslabení eura po špatných evropských datech německý index DAX rostl nejrychleji za posledních pět týdnů. Trhy využily korekce z posledních dní k novým nákupům a na chvíli zapomněly na geopolitická rizika Korejského poloostrova a na problémy Trumpovy administrativy. K růstu akciového trhu podle agentury Reuters přispěly také optimistické výroky některých zákonodárců ohledně schválení daňové reformy v USA a zvýšení dluhového stropu Spojených států.

Trhy budou nadále vyhlížet zítřejší setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole a nelze čekat, že by obchodníci měli být svědky do čtvrtečních a pátečních projevů zvýšené volatility. Dnes se dočkáme indexů PMI ve službách a výrobě napříč všemi trhy. Po otevření evropských trhů promluví Mario Draghi, přičemž by jeho úvodní proslov mohl rozpohybovat zejména měnový trh. Pro komoditní obchodníky bude zásadní dnešní report agentury EIA o stavu týdenní změny zásob ropy v USA. Asijská seance navázala na včerejší optimismus v USA a Evropské trhy dnes ráno otevřou na zelené nule.