Hlavní tahouni a zátěže norského penzijního fondu?

Norský penzijní suverénní fond spravující prostředky ve výši 975 miliard dolarů ve 2Q roku zhodnotil tyto prostředky o 2,6%. Z toho investice do akcií se zhodnotily o 3,4%, investice do fixních aktiv o 1,1% a nemovitostní investice o 2,1%.Mezi největší akciové tahouny patřily pozice ve firmách jako Nestlé, TENCENT a Novartis. Naopak nejvíce ze zisků ukrajovaly investice do GE, AT&T Akciové investice za první polovinu roku zhodnotily o 6,5% respektive 63,1 mld. USD , což byl historicky nejlepší výsledek. Podporou byl zvýšený zájem o evropské akciové tituly a relativně silná volatilita měnových trhů.Majetek fondu je z 65,1% alokován na akciových trzích, 32,4% v dluhopisech a 2,5% v realitách.Vláda z fondu ve 2Q vytáhla prostředky v objemu 2 mld. USD . Poprvé si vláda do fondu sáhla pro prostředky teprve na začátku roku 2016.