Long signál na akcie GNC Holding (GNC)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Prorazí akcie GNC Holding formaci trojúhelníku?

Americký řetězec s drogistickými prostředky je od roku 2015 v dlouhodobém downtrendu. Od té doby ceny akcií odepsaly více než 80 % hodnoty. V posledních měsících se nicméně zdá, že prodávajícím dochází síla. Trh začíná vytvářet vyšší maxima a vyšší minima a z technického pohledu jsme uprostřed střednědobého uptrendu.

Za posledních několik týdnů trh vytvořil formaci trojúhelníku, která se nachází nad krátkodobým klouzavým průměrem. Proražení horní hrany zmíněné formace vnímáme jako dobrý signál pro otevření nákupní pozice. Naopak v případě prolomení spodní linie od vstupu opouštíme.

Long pozici otevřeme po průrazu ceny $ 9,75, ochranný stoploss umístíme pod spodní hranu trojúhelníku a s profitem míříme daleko na cenu $ 17,00. Tento obchod považujeme za více dlouhodobý s ohledem na to, že cena i poměrně delší dobu padala.





Prolomí akcie Deutsche Börse aktuální support

Graf Německé burzy je díky svému vývoji ideálním adeptem na technickou analýzu, kde nakonec jasně převládl medvědí sentiment. Vidíme tu nižší low a tak nižší high, a oba klouzavé průměry nyní míří dolů - to nám v kontextu chování trhu signalizuje pokles.

Ačkoliv nemáme jasný vzorec hlavy a ramen, jedno je jisté. Support €88 nesmí být překonán. Pokud by se tak stalo, bylo by to jasné znamení, že na trhu převládají prodejci nad kupci a to by pro nás znamenalo jednoznačný short signál. Možný počínající downtrend je krásná příležitost pro vstup short.

Do obchodu budeme chtít vstoupit hned pod €88, protože očekáváme prudký pobyh níž. Stoploss umístíme nad klouzavý průměr na cenu €90,80. Cílem je hladina €77-€78 naznačená v grafu. Solidní 10% zisk s malým riskem o celkovém poměru rizika k zisku 1:3.





Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.