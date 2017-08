Trump vráží klíny mezi jaderné velmoci Pákistán a Indii a to by neměl

Americký prezident Donald Trump dále pokračuje ve svých kontroverzích. V průběhu včerejška v rámci oznámení širší vojenské přítomnosti US jednotek v Afghánistánu mimo jiné také vrazil pomyslný klín mezi dvě blízkovýchodní jaderné mocnosti v podobě Pákistánu a Indie, když uvedl, že první z nich je baštou terorismu a dále uvedl, že bude potřeba posílit americké vztah s Indií.Trump uvedl, že USA nemohou dále přihlížet tomu jak Pákistán podporuje teroristické jednotky, Taliban a další skupiny jež se podílejí na destabilizaci celé oblasti. Takovou podporu nemůže dosavadní spojenectví s USA přestát. Později Trump uvedl, že USA musí posílit své strategické vazby s Indií.Pákistán a Indie jsou odvěkými rivaly, kteří vedou dlouhodobé územní spory často řešené vojenskou silou. Obě země přitom disponují jaderným arzenálem. Obě země v poslední době čelí regionálním hrozbám v podobě Islámského státu, Al-Kajdy a tak podobně.Podle analytiků "stranění" některé ze dvou zemí může zhoršit vztahy v oblasti a ztížit protiteroristické snahy v celém regionu. Trump by se neměl snažit obě mocnosti potenciálně rozeštvávat, ale spíše naopak co nejvíce sjednocovat.