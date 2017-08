Tyto akcie jsou to pravé ořechové hluboko do roku 2018

Experti z Morgan Stanley si každé léto chtějí hrát. Jak jinak si vysvětlit, že věnují nepochybně nemálo času tomu, aby sepsali seznam nejlepších akciových tipů na dalších 12 měsíců. Naposledy (do července 2017) jimi doporučovaná sestava zaostala (včetně dividend) za indexem S&P 500 jen o jeden procentní bod, takže evidentně není důvod to letos opět nezkusit. Které tituly tedy banka doporučuje až do léta 2018?

Než se dostaneme k samotným jménům (vedle těžkých vah jsou na seznamu i méně známé společnosti), uveďme si kritéria, podle kterých analytici vybírali. (Dojdeme k hezkému českému "no, nekupte to".)

Akcie musejí mít doporučení nadvážit (overweight) od analytiků Morgan Stanley a zároveň být v hledáčku týmu stratégů pro americký akciový trh, což konkrétně znamená, že tito musejí očekávat v horizontu 24 měsíců lepší výkonnost daného titulu, než jaké má podle nich dosáhnout celý trh (není nad přesnou práci s nepřesnými, pardon, odhadovanými čísly).

Akcie musejí nabízet příznivý poměr rizika a výnosu (pod to se schová leccos), přičemž se vychází z nejvíce býčího a nejvíce medvědího scénáře pro ocenění každého titulu z dílny analytiků banky.

V potaz se bere také sektorové doporučení týmu akciových stratégů Morgan Stanley pro USA.

A nakonec se autoři soupisu doporučovaných akcií pro jistotu zeptají těch samých analytiků, s jejichž doporučeními pracují od začátku, zda jim ta která akcie opravdu připadá jako zajímavá nákupní příležitost s ročním investičním horizontem (dvakrát měř, jednou řež).

Toto jsou (respektive v průběhu července byly) akcie, které má podle Morgan Stanley smysl držet příštích 11 (v té době 12) měsíců: Alexion Pharmaceuticals, Bank of America, Cisco Systems, Citigroup, Constellation Brands, HP, Jack in the Box Inc., Johnson Controls, Schlumberger, T-Mobile US, Viacom, VMware, Voya Financial, WESCO International, Zimmer Biomet Holdings, American International Group, Amgen, DXC Technology, IBM, L Brands, Merck & Co, Verizon, Walgreens Boots Alliance, Wells Fargo.

Lehce ironický tón článku klidně dále ironizujte. Uvedený seznam, stejně jako kterýkoli další podobný, může být samozřejmě inspirací a motivací si o konkrétních firmách zjistit více a případně do nich zainvestovat. Nic lepšího hodiny práce lidí placených řádově lépe než já bohužel nezajistily. Ptát se po důvodech je ovšem věc akcionářů a klientů Morgan Stanley, ne moje.





Letošní rok je zatím na americkém akciovém trhu nebývale klidný. Ceny se pohybují jen minimálně a korekce je v nedohlednu. Zkušení investoři ale...